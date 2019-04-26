  • Самая старая морская выдра на планете умерла
    Фото: Aquarium of the Pacific
  • Самая старая морская выдра на планете умерла
    Фото: Aquarium of the Pacific
  • Самая старая морская выдра на планете умерла
    Фото: Aquarium of the Pacific
  • Самая старая морская выдра на планете умерла
  • Самая старая морская выдра на планете умерла
    Фото: Aquarium of the Pacific
Природа

Самая старая морская выдра на планете умерла

Но Чарли поставил рекорд долгожительства.
Анастасия Баринова
26 апреля 2019 в 09:32
В 1997 году после штормов, вызванных Эль-Ниньо, новорожденный детеныш калана, или морской выдры (лат. Enhydra lutris) остался без родителей. Самостоятельно он бы не выжил, поэтому о нем стали заботиться в калифорнийском водном центре Aquarium of the Pacific. Малыш получил имя Чарли.

В дикой природе максимальный возраст каланов составляет 11-13 лет, но под присмотром специалистов в комфортных условиях Чарли прожил значительно дольше. Он не только радовал посетителей аквариума, но и внес вклад в науку. Одним из важнейших экспериментов с его участием было исследование реакции на звуки, и это поможет его собратьям в дикой природе: определив критический уровень шума, экологи представили правительствам план по уменьшению звукового загрязнения океана. Он также позволил взять у себя кровь без применения снотворного, и ее анализ позволяет больше узнать о здоровье этих животных.

В Книгу рекордов Гиннесса 21-летний Чарли был включен как морская выдра-долгожитель в неволе.



22 апреля 2019 года калан умер от старости. В последнее время он страдал от артрита и других возрастных заболеваний. Его состояние усугубилось после смерти его многолетней подруги, 21-летней выдры по кличке Брук. Узнайте больше об этих очаровательных морских обитателях.

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