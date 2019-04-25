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В Московском зоопарке родились кудрявые пеликаны
Народное название кудрявого пеликана — баба-птица.
National Geographic Россия
25 апреля 2019 в 08:23
Кудрявый пеликан (лат. Pelecanus crispus) – самый редкий вид из семейства пеликанов. Еще к середине XIX века численность этих птиц достигала одного миллиона, но в наши дни их количество не превышает нескольких тысяч. Кудрявый пеликан занесен в Международную Красную книгу (категория «уязвимые виды») и в Красную книгу России. Главная причина сокращения популяции – уничтожение их естественной среды обитания и кормовых угодий, загрязнение водоемов промышленными отходами и нефтепродуктами.
Эта птица крупнее розового пеликана. Она также отличается от него отсутствием розовых тонов в оперении. Пуховой птенец достаточно невзрачен: его окраска светлая, клюв темный. У взрослой особи вырастают красивые ярко-белые перья, в том числе удлиненные и закрученные «курчавые», похожие на гриву. Горловой мешок и прилежащие голые части становятся желтыми, а на клюве появляются красно-оранжевые тона. Молодые птицы «надевают» взрослый наряд на третьем году жизни.
Московский зоопарк участвует в Европейской программе по сохранению кудрявых пеликанов. Впервые они принесли потомство в 2012 году, затем – спустя несколько лет, а теперь число этих редких обитателей зоопарка пополнилось еще двумя птенцами. Первый вылупился 5 апреля, а второй – 10 апреля. Оба малыша здоровы, и это большая удача: до момента взросления их ждет множество проблем.
Как только пеликаны откладывают яйца, их необходимо перенести в инкубатор. Это обычная практика: в неволе вероятность, что они могут быть раздавлены, очень велика. При испуге, а его могут спровоцировать даже громкие звуки на улице, тяжелые птицы покидают гнездо, не замечая, что лежит под ногами.
Опасными являются и первые дни после вылупления: в природе старший птенец нередко выталкивает младшего из гнезда, чтобы избежать конкуренции за приносимый родителями корм. Однако в условиях зоопарка у пеликанов нет недостатка в корме, поэтому проблем, скорее всего, не будет. Первая еда малышей – подогретый рыбный фарш с ферментами, перетертый до состояния пасты. Постепенно рацион пополняется кусочками рыбы и косточками.
Несмотря на небольшую разницу в возрасте, новорожденные очень отличаются друг от друга: старший заметно крупнее младшего, его вес равен примерно 1 кг, а тело покрыто пухом, тогда как младший птенец весит не более 500 г и только начал опушаться. Однако уже буквально через месяц птенцы будут весить уже в 6 раз больше, достигнут одного размера со своими родителями и будут готовиться покинуть гнездо.
Появление птенцов кудрявого пеликана – радостное и важное событие: каждый имеет особую ценность для формирования стабильной генетически разнообразной популяции вида в неволе. В будущем планируется отправить подросших пеликанов в ведущие зоопарки мира, где они смогут продолжить свой род.
Посмотрите, как как на свет появляются райские птицы.
Эта птица крупнее розового пеликана. Она также отличается от него отсутствием розовых тонов в оперении. Пуховой птенец достаточно невзрачен: его окраска светлая, клюв темный. У взрослой особи вырастают красивые ярко-белые перья, в том числе удлиненные и закрученные «курчавые», похожие на гриву. Горловой мешок и прилежащие голые части становятся желтыми, а на клюве появляются красно-оранжевые тона. Молодые птицы «надевают» взрослый наряд на третьем году жизни.
Московский зоопарк участвует в Европейской программе по сохранению кудрявых пеликанов. Впервые они принесли потомство в 2012 году, затем – спустя несколько лет, а теперь число этих редких обитателей зоопарка пополнилось еще двумя птенцами. Первый вылупился 5 апреля, а второй – 10 апреля. Оба малыша здоровы, и это большая удача: до момента взросления их ждет множество проблем.
Как только пеликаны откладывают яйца, их необходимо перенести в инкубатор. Это обычная практика: в неволе вероятность, что они могут быть раздавлены, очень велика. При испуге, а его могут спровоцировать даже громкие звуки на улице, тяжелые птицы покидают гнездо, не замечая, что лежит под ногами.
Опасными являются и первые дни после вылупления: в природе старший птенец нередко выталкивает младшего из гнезда, чтобы избежать конкуренции за приносимый родителями корм. Однако в условиях зоопарка у пеликанов нет недостатка в корме, поэтому проблем, скорее всего, не будет. Первая еда малышей – подогретый рыбный фарш с ферментами, перетертый до состояния пасты. Постепенно рацион пополняется кусочками рыбы и косточками.
Несмотря на небольшую разницу в возрасте, новорожденные очень отличаются друг от друга: старший заметно крупнее младшего, его вес равен примерно 1 кг, а тело покрыто пухом, тогда как младший птенец весит не более 500 г и только начал опушаться. Однако уже буквально через месяц птенцы будут весить уже в 6 раз больше, достигнут одного размера со своими родителями и будут готовиться покинуть гнездо.
Появление птенцов кудрявого пеликана – радостное и важное событие: каждый имеет особую ценность для формирования стабильной генетически разнообразной популяции вида в неволе. В будущем планируется отправить подросших пеликанов в ведущие зоопарки мира, где они смогут продолжить свой род.
Посмотрите, как как на свет появляются райские птицы.