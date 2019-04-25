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Огромная акула умерла, подавившись черепахой: фото
Рыбак в Японии обнаружил запутавшуюся в сетях акулу, покусившуюся на слишком крупную (даже для себя) добычу.
Анастасия Баринова
25 апреля 2019 в 13:14
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услышал по радиосвязи, что у берегов плавает огромная белая акула с черепахой во рту. Это звучало очень странно, и ни рыбак, ни его спутники не поверили сказанному. Однако разбирая свои ловушки с приманкой на следующий день, люди нашли эту акулу – она запуталась в сетях и была мертва.
Как и большинство других акул, белые (лат. Carcharodon carcharias) являются оппортунистическими хищниками (то есть употребляют любое мясо, которое смогут добыть), но в основном питаются мелкими животными, в том числе и черепахами. У белых акул имеется три ряда зубов. Их края зазубрены, благодаря чему зубы акулы способны не только отрывать куски плоти, но и резать, как пила, что позволяет раздробить панцирь черепахи. Однако в этом случае что-то пошло не так: пресмыкающееся застряло в пасти, и хищная рыба подавилась своей добычей, не сумев ее раскусить.
Белая акула – одна из крупнейших рыб на Земле. Ее размер в среднем составляет 4,8 метров, масса – 1100 кг. Особь, пытавшаяся съесть черепаху, относилась к рекордсменам: по оценке Грега, она была длиннее пяти метров и весила около двух тонн. Тем не менее, она не самая большая из акул-гигантов: живущая в водах Мексики шестиметровая акула по кличке Deep Blue весит 2,5 тонны.
Как и большинство других акул, белые (лат. Carcharodon carcharias) являются оппортунистическими хищниками (то есть употребляют любое мясо, которое смогут добыть), но в основном питаются мелкими животными, в том числе и черепахами. У белых акул имеется три ряда зубов. Их края зазубрены, благодаря чему зубы акулы способны не только отрывать куски плоти, но и резать, как пила, что позволяет раздробить панцирь черепахи. Однако в этом случае что-то пошло не так: пресмыкающееся застряло в пасти, и хищная рыба подавилась своей добычей, не сумев ее раскусить.
Белая акула – одна из крупнейших рыб на Земле. Ее размер в среднем составляет 4,8 метров, масса – 1100 кг. Особь, пытавшаяся съесть черепаху, относилась к рекордсменам: по оценке Грега, она была длиннее пяти метров и весила около двух тонн. Тем не менее, она не самая большая из акул-гигантов: живущая в водах Мексики шестиметровая акула по кличке Deep Blue весит 2,5 тонны.