  • Самый высокий осел в мире живет в Техасе. Но его скоро перерастут!
    Фото: Radcliffe Donkey Sanctuary/Facebook
  • Самый высокий осел в мире живет в Техасе. Но его скоро перерастут!
    Фото: Radcliffe Donkey Sanctuary/Facebook
  • Самый высокий осел в мире живет в Техасе. Но его скоро перерастут!
    Фото: Radcliffe Donkey Sanctuary/Facebook
Природа

Самый высокий осел в мире живет в Техасе. Но его скоро перерастут!

Пятилетний осёл по кличке Деррик не прекращает расти.
Анастасия Баринова
24 апреля 2019 в 08:37
Живущие под присмотром человека ослы – это одомашненный подвид дикого африканского осла (лат. Equus asinus). Продолжительность жизни этих животных – до 35 лет; в зависимости от породы, они вырастают до 163 см. Однако некоторые особи ставят рекорды.

В этом ряду – осёл по кличке Ромулус (Romulus) ростом 172 см, живущий в Техасе. С этим показателем он занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
А теперь найден его конкурент: 170-сантиметровый Деррик (Derrick) из британского графства Линкольншир. Несмотря на разницу в несколько сантиметров, он имеет преимущество: Ромулус уже взрослый и больше не вырастет, тогда как пятилетний Деррик продолжает увеличивать свои показатели. По словам владельцев приюта для животных, где он живет, ослы этой породы растут до семи лет, а значит у Деррика в запасе ещё много времени. Как только он окончательно достигнет зрелости, его хозяева планируют связаться с представителями Книги рекордов.

Несмотря на внушительные размеры, зверь очень дружелюбен. Посмотрите на гигантского домашнего быка.

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СМИ2
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