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Птица-секретарь досаждает африканской дрофе: видео
В парке Крюгера туристы вновь увидели запоминающуюся сцену сражения — в этот раз между представителями орнитофауны.
Анастасия Крутикова
23 апреля 2019 в 19:37
Эшли Деннисон (Ashlea Dennison), студентка из южноафриканского университета в Йоханнесбурге поехала в национальный парк Крюгера со своим парнем. Свое путешествие они начали на главной дороге Н4-2, ведущей в парк от Крокодилового моста, главного въезда в заповедник.
Заметив, как несколько грифов и стервятников взлетели неподалеку, молодые люди решили, что там может происходить что-то интересное. Когда они подъехали немногим ближе, выяснилось, что в зарослях травы прохаживается африканская дрофа, которая прогнала других птиц. Туристы решили было ехать дальше, но тут с дерева слетела птица-секретарь, и они решили посмотреть, чем все закончится.
Птица повела себя совершенно неожиданно – подлетев к дрофе, она распахнула крылья, пытаясь напугать соперницу, а после принялась изводить ее, подходя и отлетая на незначительное расстояние. Неповоротливая (по сравнению с изящной и ловкой птицей-секретарем) дрофа угрожающе перебегала с места на место вслед за назойливым секретарем, но так и не смогла причинить ей вреда. После того, как длинноногая птица спугнула мелких птичек в конце видео, обе птицы перестали обращать друг на друга внимание.
По словам девушки, это очень редкое зрелище. Она не раз видела и дрофу, и птицу-секретаря в парке Крюгера, но никогда не видела, чтобы эти птицы нападали на кого-либо и уж тем более – ввязывались в драку с другими пернатыми.
Конечно, туристам очень хотелось узнать причину такого поведения птиц, но из-за высокой травы они не смогли рассмотреть, что же было в зарослях. Эшли предполагает, что там лежала туша какого-то убитого животного – из-за стервятников, которых они увидели в начале разыгравшейся сцены.
Африканская большая дрофа (Ardeotis kori) обитает на засушливых равнинах Африки. Медленно прохаживаясь по земле, дрофа обычно высматривает в ней насекомых и ловит их. Африканская дрофа является самой тяжелой из ныне существующих летающих птиц (вес самцов может достигать 20 килограммов!). Ее противник – птица-секретарь – был значительно меньше.
Птица-секретарь (Sagittarius serpentarius) – ловкая и бесстрашная хищница африканских саванн. Она принадлежит к отряду ястребообразных и охотится на ядовитых змей, защищаясь от смертельных укусов своими крыльями и ловко орудуя острым клювом и когтями на ногах. При этом вес птицы-секретаря редко превышает пять килограммов.
Посмотрите, как другая африканская птица бесстрашно атаковала большую змею.
Заметив, как несколько грифов и стервятников взлетели неподалеку, молодые люди решили, что там может происходить что-то интересное. Когда они подъехали немногим ближе, выяснилось, что в зарослях травы прохаживается африканская дрофа, которая прогнала других птиц. Туристы решили было ехать дальше, но тут с дерева слетела птица-секретарь, и они решили посмотреть, чем все закончится.
Птица повела себя совершенно неожиданно – подлетев к дрофе, она распахнула крылья, пытаясь напугать соперницу, а после принялась изводить ее, подходя и отлетая на незначительное расстояние. Неповоротливая (по сравнению с изящной и ловкой птицей-секретарем) дрофа угрожающе перебегала с места на место вслед за назойливым секретарем, но так и не смогла причинить ей вреда. После того, как длинноногая птица спугнула мелких птичек в конце видео, обе птицы перестали обращать друг на друга внимание.
По словам девушки, это очень редкое зрелище. Она не раз видела и дрофу, и птицу-секретаря в парке Крюгера, но никогда не видела, чтобы эти птицы нападали на кого-либо и уж тем более – ввязывались в драку с другими пернатыми.
Конечно, туристам очень хотелось узнать причину такого поведения птиц, но из-за высокой травы они не смогли рассмотреть, что же было в зарослях. Эшли предполагает, что там лежала туша какого-то убитого животного – из-за стервятников, которых они увидели в начале разыгравшейся сцены.
Африканская большая дрофа (Ardeotis kori) обитает на засушливых равнинах Африки. Медленно прохаживаясь по земле, дрофа обычно высматривает в ней насекомых и ловит их. Африканская дрофа является самой тяжелой из ныне существующих летающих птиц (вес самцов может достигать 20 килограммов!). Ее противник – птица-секретарь – был значительно меньше.
Птица-секретарь (Sagittarius serpentarius) – ловкая и бесстрашная хищница африканских саванн. Она принадлежит к отряду ястребообразных и охотится на ядовитых змей, защищаясь от смертельных укусов своими крыльями и ловко орудуя острым клювом и когтями на ногах. При этом вес птицы-секретаря редко превышает пять килограммов.
Посмотрите, как другая африканская птица бесстрашно атаковала большую змею.