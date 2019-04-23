154
0
Краснокнижные птицы Байкала: результаты мониторинга
Конечно, сегодня на озере Байкал попугаи, как 15 миллионов лет назад, не водятся, но редких птиц можно встретить немало.
Андрей Боцманов
23 апреля 2019 в 13:27
97
«Прошедшим летом при поддержке фонда «Озеро Байкал» был проведен мониторинг водных и околоводных птиц, – рассказывает эколог Александр Поваринцев, руководитель грантового конкурса для молодых ученых «Байкальская инициатива». – На маршрутах протяженностью 453 километра было обнаружено 24 гнездования околоводных птиц общей численностью 15,6 тысячи особей».
Встречаются среди них и краснокнижные виды: черный аист, орлан-белохвост, сапсан, чеграва, колпица. Скажем, колония чегравы – крупной птицы из семейства чайковых – превышает 900 особей. А стая из десяти колпиц встретилась впервые за последние 40 лет. Есть надежда, что эти пернатые и гнездиться будут на Байкале.