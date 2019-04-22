  • Как Луна влияет на поведение животных
    Фото: Светлана Казина
  • Как Луна влияет на поведение животных
    Зоопланктон Фото: NOAA
  • Как Луна влияет на поведение животных
    Фото: Hans Hillewaert/Wikipedia
Природа

Как Луна влияет на поведение животных

Многие виды животных имеют биологические часы, точно настроенные на циклы Луны.
Анастасия Баринова
22 апреля 2019 в 12:44
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Первые циркадные ритмы появились в океанах. Изучение этого явления на примерах морских животных позволяет больше узнать об эволюции. Один из самых интересных и до сих пор не до конца понятых механизмов демонстрируют устрицы.

Ученые из Франции на протяжении 3,5 месяцев наблюдали за жизнью этих моллюсков. Они обнаружили, что по крайней мере два вида устриц в полнолуние держали створки своих раковин почти полностью закрытыми, широко распахивая их в новолуние. Более того, промежуточные фазы Луны также влияли на этот процесс: в третью четверть створки были открыты на 20% шире, чем в первую.

Точного объяснения этому не найдено, хотя биологи и предполагают, что это связано с обилием пищи. Фазы Луны, как и солнечные затмения, оказывают влияние на приливы, а те, в свою очередь, определяют жизнь морских существ. Например, крохотное ракообразное Talitrus saltator размером до 16 мм ежедневно проделывает путь длиной 100 метров, двигаясь за приливами.

Зоопланктон, на которого охотятся устрицы и другие хищники, тоже подстраивает свою жизнь под фазы Луны. Каждую ночь он поднимается на поверхность, чтобы питаться водорослями, а на рассвете прячется от врагов на глубине. Однако в арктических широтах, где во время полярной ночи Луна практически не заходит за горизонт, зоопланктон рассматривает полнолуние в качестве дня и это время проводит в укрытиях.

Наблюдения за этими процессами позволяют больше узнать о взаимодействии живых организмов с окружающим миром. Узнайте, как циркадные ритмы влияют на поведение человека.

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