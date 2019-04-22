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Как Луна влияет на поведение животных
Многие виды животных имеют биологические часы, точно настроенные на циклы Луны.
Анастасия Баринова
22 апреля 2019 в 12:44
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Первые циркадные ритмы появились в океанах. Изучение этого явления на примерах морских животных позволяет больше узнать об эволюции. Один из самых интересных и до сих пор не до конца понятых механизмов демонстрируют устрицы.
Ученые из Франции на протяжении 3,5 месяцев наблюдали за жизнью этих моллюсков. Они обнаружили, что по крайней мере два вида устриц в полнолуние держали створки своих раковин почти полностью закрытыми, широко распахивая их в новолуние. Более того, промежуточные фазы Луны также влияли на этот процесс: в третью четверть створки были открыты на 20% шире, чем в первую.
Точного объяснения этому не найдено, хотя биологи и предполагают, что это связано с обилием пищи. Фазы Луны, как и солнечные затмения, оказывают влияние на приливы, а те, в свою очередь, определяют жизнь морских существ. Например, крохотное ракообразное Talitrus saltator размером до 16 мм ежедневно проделывает путь длиной 100 метров, двигаясь за приливами.
Зоопланктон, на которого охотятся устрицы и другие хищники, тоже подстраивает свою жизнь под фазы Луны. Каждую ночь он поднимается на поверхность, чтобы питаться водорослями, а на рассвете прячется от врагов на глубине. Однако в арктических широтах, где во время полярной ночи Луна практически не заходит за горизонт, зоопланктон рассматривает полнолуние в качестве дня и это время проводит в укрытиях.
Наблюдения за этими процессами позволяют больше узнать о взаимодействии живых организмов с окружающим миром. Узнайте, как циркадные ритмы влияют на поведение человека.
Ученые из Франции на протяжении 3,5 месяцев наблюдали за жизнью этих моллюсков. Они обнаружили, что по крайней мере два вида устриц в полнолуние держали створки своих раковин почти полностью закрытыми, широко распахивая их в новолуние. Более того, промежуточные фазы Луны также влияли на этот процесс: в третью четверть створки были открыты на 20% шире, чем в первую.
Точного объяснения этому не найдено, хотя биологи и предполагают, что это связано с обилием пищи. Фазы Луны, как и солнечные затмения, оказывают влияние на приливы, а те, в свою очередь, определяют жизнь морских существ. Например, крохотное ракообразное Talitrus saltator размером до 16 мм ежедневно проделывает путь длиной 100 метров, двигаясь за приливами.
Зоопланктон, на которого охотятся устрицы и другие хищники, тоже подстраивает свою жизнь под фазы Луны. Каждую ночь он поднимается на поверхность, чтобы питаться водорослями, а на рассвете прячется от врагов на глубине. Однако в арктических широтах, где во время полярной ночи Луна практически не заходит за горизонт, зоопланктон рассматривает полнолуние в качестве дня и это время проводит в укрытиях.
Наблюдения за этими процессами позволяют больше узнать о взаимодействии живых организмов с окружающим миром. Узнайте, как циркадные ритмы влияют на поведение человека.