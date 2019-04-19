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В Австралии умер старейший в мире вомбат
Самка по кличке Винни (Winnie) жила в национальном зоопарке Канберры.
Анастасия Баринова
19 апреля 2019 в 14:09
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Винни родилась в дикой природе и сразу же осиротела. Один из австралийских природоохранных центров взял малышку под свою защиту, а в 1992 году, когда в Канберре открылся зоопарк, животное переехало туда. Так Винни стала самым старым обитателем этого парка, а после смерти вомбата по кличке Патрик в 2017 году она стала самым старым вомбатом на планете.
В дикой природе продолжительность жизни этих двурезцовых сумчатых составляет 15 лет. Естественных врагов у вомбатов не так уж много – охотятся на них в основном браконьеры. Однако им приходится сталкиваться с огромной конкуренцией за пищевые ресурсы, и, кроме того, их популяцию сокращает вырубка лесов. В неволе вомбаты в среднем живут 20 лет, а Винни поставила возрастной рекорд благодаря правильному питанию и активному образу жизни. Ее любимой едой была тертая морковь, сладкая кукуруза и картофель; в течение дня животное часто укутывалось в простыню, чтобы вздремнуть перед «игрой в футбол».
По словам смотрителей парка, последние несколько недель здоровье Винни ухудшалось – она страдала от возрастных болезней. Зоопарк принял тяжелое решение усыпить зверя для того, чтобы прекратить его мучения. Винни было 32 года.
Узнайте о неожиданных качествах вомбатов.
В дикой природе продолжительность жизни этих двурезцовых сумчатых составляет 15 лет. Естественных врагов у вомбатов не так уж много – охотятся на них в основном браконьеры. Однако им приходится сталкиваться с огромной конкуренцией за пищевые ресурсы, и, кроме того, их популяцию сокращает вырубка лесов. В неволе вомбаты в среднем живут 20 лет, а Винни поставила возрастной рекорд благодаря правильному питанию и активному образу жизни. Ее любимой едой была тертая морковь, сладкая кукуруза и картофель; в течение дня животное часто укутывалось в простыню, чтобы вздремнуть перед «игрой в футбол».
По словам смотрителей парка, последние несколько недель здоровье Винни ухудшалось – она страдала от возрастных болезней. Зоопарк принял тяжелое решение усыпить зверя для того, чтобы прекратить его мучения. Винни было 32 года.
Узнайте о неожиданных качествах вомбатов.