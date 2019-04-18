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У самых редких (и странных) попугаев вылупилось более 70 птенцов, и это абсолютный рекорд
В необычайно длительный сезон размножения какапо в Новой Зеландии в 2019 году вылупилось рекордное количество птенцов, что резко увеличило численность этих попугаев, находящихся под угрозой исчезновения.
Анастасия Крутикова
18 апреля 2019 в 18:45
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Какапо (лат. Strigops habroptila) – весьма оригинальный представитель орнитофауны. Этот попугай ведет активную ночную жизнь, ходит вразвалочку, совсем не умеет летать и напоминает сову (за что его также называют совиным попугаем, owl parrot). А еще он является самым тяжелым попугаем в мире: самки весят около 1,4 кг, а самцы – 2,2 кг. Да еще и долгожители – живут эти зеленые птицы, идеально сливающиеся с тропическими зарослями, от 60 до 90 лет. Неудивительно, что люди называют какапо самыми странными попугаями на Земле.
Какапо – эндемики Новой Зеландии, которые в процессе эволюции разучились летать – у них попросту не было врагов, от которых требовалось спасаться. Поэтому попугаи осмелели, научились рыть норы в корнях деревьев и зажили припеваючи. Им вполне было достаточно сохранившегося навыка забираться на деревья и планировать с них вниз (с высоты 20-30 метров). Правда, обитающие неподалеку люди из племени маори употребляли этих птиц в пищу, но отлавливали ровно столько, сколько им необходимо было для пропитания, и долгое время популяция совиных попугаев процветала.
Однако позже среду обитания птиц начали уничтожать для выращивания необходимых человеку сельскохозяйственных культур, а европейцы завезли на острова кошек и других мелких хищников, которые начали охотиться на попугаев, забывших, как летать. В течение почти целого столетия какапо находились на грани исчезновения: к 1977 году насчитывалось всего 18 самцов, а самок орнитологи так и не нашли. Ученые готовы были признать вид обреченным на вымирание, но тут случилось чудо – впервые за 60 лет были обнаружены самки какапо среди скрывавшейся в глухих лесах новой популяции.
Обычно какапо размножаются раз в 4-6 лет и лишь тогда, когда дерево, которое маори называют риму (на самом деле оно называется дакридиум кипарисовый), начинает плодоносить – а какапо очень любят его плоды. К началу этого года программа по восстановлению и сохранению вида насчитывала 147 взрослых птиц, живущих на островных заповедниках в Новой Зеландии. А после наступил удивительно длительный брачный период – первый птенец вылупился уже в конце января! Вскоре у разных пар какапо вылупилось еще 69 детёнышей, что эксперты называют абсолютным рекордом в истории программы по сохранению этих редких птиц.
Конечно, орнитологи не надеются, что выживут все птенцы до единого, но они рассчитывают, что большая часть юных какапо доживет до зрелого возраста. Сейчас им предстоит понемногу начинать перенимать у родителей – и с помощью сотрудников программы – необходимые навыки вроде лазания по деревьям и безвредному для себя планированию с них вниз.
Какапо – эндемики Новой Зеландии, которые в процессе эволюции разучились летать – у них попросту не было врагов, от которых требовалось спасаться. Поэтому попугаи осмелели, научились рыть норы в корнях деревьев и зажили припеваючи. Им вполне было достаточно сохранившегося навыка забираться на деревья и планировать с них вниз (с высоты 20-30 метров). Правда, обитающие неподалеку люди из племени маори употребляли этих птиц в пищу, но отлавливали ровно столько, сколько им необходимо было для пропитания, и долгое время популяция совиных попугаев процветала.
I talk about the #conservation of two of the world's rarest and most unusual birds. Come for the weird bird videos and pics; stay for the science! #kakapo #takahe #NZ pic.twitter.com/qVhrRYzMiw— Dr Andrew Digby (@takapodigs) October 12, 2018
Однако позже среду обитания птиц начали уничтожать для выращивания необходимых человеку сельскохозяйственных культур, а европейцы завезли на острова кошек и других мелких хищников, которые начали охотиться на попугаев, забывших, как летать. В течение почти целого столетия какапо находились на грани исчезновения: к 1977 году насчитывалось всего 18 самцов, а самок орнитологи так и не нашли. Ученые готовы были признать вид обреченным на вымирание, но тут случилось чудо – впервые за 60 лет были обнаружены самки какапо среди скрывавшейся в глухих лесах новой популяции.
Обычно какапо размножаются раз в 4-6 лет и лишь тогда, когда дерево, которое маори называют риму (на самом деле оно называется дакридиум кипарисовый), начинает плодоносить – а какапо очень любят его плоды. К началу этого года программа по восстановлению и сохранению вида насчитывала 147 взрослых птиц, живущих на островных заповедниках в Новой Зеландии. А после наступил удивительно длительный брачный период – первый птенец вылупился уже в конце января! Вскоре у разных пар какапо вылупилось еще 69 детёнышей, что эксперты называют абсолютным рекордом в истории программы по сохранению этих редких птиц.
Конечно, орнитологи не надеются, что выживут все птенцы до единого, но они рассчитывают, что большая часть юных какапо доживет до зрелого возраста. Сейчас им предстоит понемногу начинать перенимать у родителей – и с помощью сотрудников программы – необходимые навыки вроде лазания по деревьям и безвредному для себя планированию с них вниз.