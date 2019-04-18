В китайском зоопарке неизвестный забросал жирафа деньгами
На днях в зоопарке на юге Китая произошел необычный инцидент. Сотрудники Парка дикой природы в Куньмине обнаружили в вольере жирафов купюры на сумму в 10 000 юаней (95 392 рубля, или $1491). Об этом сообщает издание South China Morning Post. Кто и зачем их туда закинул – остается загадкой. Сотрудники предполагают, что таким образом неизвестный посетитель пытался накормить животных.
Банкноты попали в вольер жирафа незадолго до полудня, и персоналу пришлось отвлекать животных едой, пока они собирали деньги – один из жирафов весьма негостеприимно воспринял их вторжение в свое пространство.
На сайте Chine News Service предположили, что посетитель, бросивший деньги в вольер, намеренно хотел скрыться и находился в слепой зоне камеры слежения.Администрация зоопарка опрашивала посетителей, но никто из них не видел произошедшего. Сейчас деньги хранят в зоопарке в надежде, что неизвестный богач вернется за ними и объяснит причины своего поведения. Однако пока за банкнотами никто не явился, и отыскать посетителя теперь помогает полиция.
В парке дикой природы Yunnan Wildlife Park содержится 30 жирафов. Сообщается, что в результате инцидента никто из них не пострадал, однако администрация решила добавить к своему обычному предупреждению – не кормить животных – еще и настоятельный совет не бросать к ним всякие «странные вещи» и тем более не пытаться кормить ими обитателей парка.
«Прием разной пищи, предоставляемой туристами, может привести к нарушению пищеварения животных. Если они съедят неперевариваемые предметы (например, полиэтиленовые пакеты) – они могут умереть или получить опасные для жизни травмы», – сообщают эксперты.
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