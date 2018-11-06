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Редкая красота: в Турции зацвела черная роза
Розы имеют настолько густой оттенок красного цвета, что определенном освещении они выглядят как черные.
Анастасия Баринова
18 апреля 2019 в 18:18
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Природные розы могут быть любых цветов, кроме черного и голубого – у них нет таких пигментных генов. Флористы могут предлагать черные розы, но этот цвет будет результатом генных модификаций или прямого окрашивания. Максимально темные розы растут лишь в одной области Турции – в провинции Шанлыурфа. Почва в районе города Халфети (тур. Halfeti) имеет уникально высокую кислотность из-за подземных вод, берущих исток в Евфрате.
В наши дни эта разновидность розы почти не встречается: в 1999 году здесь была построена дамба, и Халфети вместе с окружающими его низменностями был затоплен. Переехав в новые места, жители пытались разводить черную розу и там, но обычная почва давала самую обычную окраску. Сейчас специалисты пытаются смоделировать для черной розы подходящие условия в парниках.
По причине своего почти полного исчезновения роза считается мифической, однако специалисты международного движения Cittaslow выбрали проект сохранения черной розы одним из шести лучших во всем мире. Cittaslow («Медленный город») объединяет сотни городов по всему миру; его участники стремятся к улучшению качества жизни за счет замедления ритма, противостояния однообразию и усреднению.
Несмотря на свою славу, черные розы Халфети не всегда черные: этот цвет присущ лепесткам в марте-апреле, а затем в октябре-ноябре.
В эти дни как раз идет сезон максимально темных оттенков. Посмотрите на другие необычные цветы.
В наши дни эта разновидность розы почти не встречается: в 1999 году здесь была построена дамба, и Халфети вместе с окружающими его низменностями был затоплен. Переехав в новые места, жители пытались разводить черную розу и там, но обычная почва давала самую обычную окраску. Сейчас специалисты пытаются смоделировать для черной розы подходящие условия в парниках.
По причине своего почти полного исчезновения роза считается мифической, однако специалисты международного движения Cittaslow выбрали проект сохранения черной розы одним из шести лучших во всем мире. Cittaslow («Медленный город») объединяет сотни городов по всему миру; его участники стремятся к улучшению качества жизни за счет замедления ритма, противостояния однообразию и усреднению.
Несмотря на свою славу, черные розы Халфети не всегда черные: этот цвет присущ лепесткам в марте-апреле, а затем в октябре-ноябре.
В эти дни как раз идет сезон максимально темных оттенков. Посмотрите на другие необычные цветы.