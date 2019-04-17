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Юный бегемот играет с крокодилами: видео
В парке Крюгера туристам вновь повезло увидеть необычную сцену из мира дикой природы.
Анастасия Крутикова
17 апреля 2019 в 17:08
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Владелец гостевой фермы «Zur Alten Mine» недалеко с национальным парком Крюгера однажды повез своих друзей полюбоваться саванной и ее обитателями. Вскоре они остановились на смотровой площадке Сансет Дам, которая находится на пороге реки Нижняя Саби и является одним из лучших мест для наблюдения за нильскими крокодилами, гиппопотамами, речными птицами и многими другими животными, приходящими на водопой. Именно там туристам и повезло увидеть необычную сцену.
Сперва они заметили, как от группы отдыхающих в воде бегемотов отделился совсем юный и «дерзкий», по словам туристов, детёныш. Он выбрался на берег, где на солнце грелись несколько нильских крокодилов, и начал приставать к одному из них с явным желанием поиграть с огромной рептилией. На удивление зрителей, крокодил даже не пытался поставить заигравшегося детёныша на место, хотя он прыгал рядом с ним и даже пытался покусывать. Рептилия просто неторопливо направилась в воде, где и скрылась от бегемота.
Разочарованный таким поворотом событий детёныш позже решил попытать счастья с другим представителем африканской фауны – буйволом, пришедшим на водопой. Но тот, в отличие от крокодилов, не был настроен терпеть путающегося под ногами бегемотика. Он с угрожающим видом прогнал его обратно в воду, и малыш предпочел вернуться к матери.
В природе у взрослого бегемота мало врагов. Серьезную опасность может представлять только лев или нильский крокодил, однако из-за большого размера, огромной силы и длинных клыков взрослый самец может оказаться непосильной добычей и для нескольких львов. Крокодил не способен навредить взрослому гиппопотаму, но может нанести травму детенышу. Однако маленького бегемота это, очевидно, нисколько не смущало, да и раздраженный его игривым поведением крокодил никак не обидел малыша, а просто ретировался в воду. Эксперты также отмечают, что для самого бегемота такое поведение тоже несвойственно: обычно они любят играть со своими сородичами. И хотя играющего с крокодилом бегемота замечали и раньше, тот был гораздо крупнее и взрослее.
«Мы никогда не видели бегемота, приближающегося к таким большим крокодилам без страха! Происходящее стало для нас необыкновенным зрелищем», – поделился впечатлениями Райнер Мауте (Rainer Mauthe), один из очевидцев произошедшего.
Посмотрите, как бегемоты отбили антилопу гну у двух крокодилов.
Сперва они заметили, как от группы отдыхающих в воде бегемотов отделился совсем юный и «дерзкий», по словам туристов, детёныш. Он выбрался на берег, где на солнце грелись несколько нильских крокодилов, и начал приставать к одному из них с явным желанием поиграть с огромной рептилией. На удивление зрителей, крокодил даже не пытался поставить заигравшегося детёныша на место, хотя он прыгал рядом с ним и даже пытался покусывать. Рептилия просто неторопливо направилась в воде, где и скрылась от бегемота.
Разочарованный таким поворотом событий детёныш позже решил попытать счастья с другим представителем африканской фауны – буйволом, пришедшим на водопой. Но тот, в отличие от крокодилов, не был настроен терпеть путающегося под ногами бегемотика. Он с угрожающим видом прогнал его обратно в воду, и малыш предпочел вернуться к матери.
В природе у взрослого бегемота мало врагов. Серьезную опасность может представлять только лев или нильский крокодил, однако из-за большого размера, огромной силы и длинных клыков взрослый самец может оказаться непосильной добычей и для нескольких львов. Крокодил не способен навредить взрослому гиппопотаму, но может нанести травму детенышу. Однако маленького бегемота это, очевидно, нисколько не смущало, да и раздраженный его игривым поведением крокодил никак не обидел малыша, а просто ретировался в воду. Эксперты также отмечают, что для самого бегемота такое поведение тоже несвойственно: обычно они любят играть со своими сородичами. И хотя играющего с крокодилом бегемота замечали и раньше, тот был гораздо крупнее и взрослее.
«Мы никогда не видели бегемота, приближающегося к таким большим крокодилам без страха! Происходящее стало для нас необыкновенным зрелищем», – поделился впечатлениями Райнер Мауте (Rainer Mauthe), один из очевидцев произошедшего.
Посмотрите, как бегемоты отбили антилопу гну у двух крокодилов.