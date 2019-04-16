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Самый крупный пожар на территории России бушует в Магаданской области
Все еще заснеженная Сибирь в огне
Анастасия Баринова
16 апреля 2019 в 11:59
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8 апреля спутник NASA Landsat-8 запечатлел огонь и дымовые шлейфы в окружении белоснежного льда и озер Магаданской области. Пожар бушевал к востоку от поселка Эвенск. По данным Федерального агентства лесного хозяйства, на 8-10 апреля это был самый крупный лесной пожар в России: его площадь превышала 4 тысяч гектаров.
Причина возникновения пожара неизвестна. С одной стороны, в этом регионе «сезон» начинается в апреле или мае, когда фермеры сжигают старые культуры, чтобы очистить поля. Но карты показывают, что эта местность в основном состоит из кустарников, а не пахотных земель.
Тушение пожара не велось: казалось, что распространению огня препятствуют естественные водные и снежные преграды, а угрозы населенным пунктам нет. В таких случаях специальные комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принимают решение о нецелесообразности борьбы с огнем: прогнозируемые затраты превышают прогнозируемый вред.
Однако к 13 апреля пламенем было охвачено уже более 7 тысяч гектаров, и десант Авиалесоохраны высадился в Северо-Эвенском районе. Локализировать очаги возгорания специалисты не будут: огонь разносится сильным ветром, но источники воды еще не оттаяли. Нельзя туда посылать и вертолеты: расстояние слишком велико, и на обратный путь может не хватить топлива. В задачу десанта входит лишь защита ближайших поселков.
Узнайте, почему сожжение сухой травы не приносит пользы сельскому хозяйству.
Причина возникновения пожара неизвестна. С одной стороны, в этом регионе «сезон» начинается в апреле или мае, когда фермеры сжигают старые культуры, чтобы очистить поля. Но карты показывают, что эта местность в основном состоит из кустарников, а не пахотных земель.
Тушение пожара не велось: казалось, что распространению огня препятствуют естественные водные и снежные преграды, а угрозы населенным пунктам нет. В таких случаях специальные комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принимают решение о нецелесообразности борьбы с огнем: прогнозируемые затраты превышают прогнозируемый вред.
Однако к 13 апреля пламенем было охвачено уже более 7 тысяч гектаров, и десант Авиалесоохраны высадился в Северо-Эвенском районе. Локализировать очаги возгорания специалисты не будут: огонь разносится сильным ветром, но источники воды еще не оттаяли. Нельзя туда посылать и вертолеты: расстояние слишком велико, и на обратный путь может не хватить топлива. В задачу десанта входит лишь защита ближайших поселков.
Узнайте, почему сожжение сухой травы не приносит пользы сельскому хозяйству.