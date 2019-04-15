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Самая опасная птица в мире убила своего хозяина
Казуар — единственная птица на всей планете, что периодически убивает человека во время прямой физической атаки.
Анастасия Баринова
15 апреля 2019 в 13:10
Фермер из Флориды стал жертвой нападения казуара – крупной нелетающей птицы, которая в природе обитает в тропических лесах Новой Гвинеи и на севере Австралии. Мужчина держал птицу на своей территории и стал ее жертвой в момент, когда зашел в вольер для подачи корма.
Род казуары (лат. Casuarius) включает три вида; взрослые особи вырастают до 1,5–2 метров и весят около 60 килограммов. Это самые крупные птицы в Австралии и вторые по величине птицы в мире после страуса. Название происходит от папуасского kasu weri («рогатая голова»): они имеют особый вырост, который называется «шлемом».
Казуары способны развивать скорость до 50 км/ч при беге через густой лес, могут прыгать до 1,5 метров в высоту и очень хорошо плавают. Ноги казуара очень сильные, трехпалые, с острыми когтями. Средний, имеющий форму кинжала, достигает 120 мм. Благодаря этому казуар способен убить одним ударом.
Именно так и произошло на ферме во Флориде: по данным спасателей, 75-летний мужчина споткнулся и упал на землю, в этот момент казуар нанес ему смертельный удар своими гигантскими когтями. В дикой природе такое развитие событий маловероятно – казуары сторонятся людей, но способны проявить агрессию, если их потревожить, особенно во время гнездования.
В исследовании 1999 года биологи из Службы парков и дикой природы Квинсленда насчитали 150 зарегистрированных случаев нападения казуаров на жителей штата. В 75% случаев это происходило во время кормления. Ученые отмечают, что в неволе эти птицы, лишившись возможности добывать пищу самостоятельно, становятся чересчур требовательными. Даже если они не нападают на тех, кто их кормит, то зачастую демонстрируют признаки агрессии: прыгают, толкаются и пытаются вырвать еду.
Это делает казуара опаснейшей птицей в мире: ни один другой представитель этой группы не убивает человека в процессе прямой физической атаки.
Род казуары (лат. Casuarius) включает три вида; взрослые особи вырастают до 1,5–2 метров и весят около 60 килограммов. Это самые крупные птицы в Австралии и вторые по величине птицы в мире после страуса. Название происходит от папуасского kasu weri («рогатая голова»): они имеют особый вырост, который называется «шлемом».
Казуары способны развивать скорость до 50 км/ч при беге через густой лес, могут прыгать до 1,5 метров в высоту и очень хорошо плавают. Ноги казуара очень сильные, трехпалые, с острыми когтями. Средний, имеющий форму кинжала, достигает 120 мм. Благодаря этому казуар способен убить одним ударом.
Именно так и произошло на ферме во Флориде: по данным спасателей, 75-летний мужчина споткнулся и упал на землю, в этот момент казуар нанес ему смертельный удар своими гигантскими когтями. В дикой природе такое развитие событий маловероятно – казуары сторонятся людей, но способны проявить агрессию, если их потревожить, особенно во время гнездования.
В исследовании 1999 года биологи из Службы парков и дикой природы Квинсленда насчитали 150 зарегистрированных случаев нападения казуаров на жителей штата. В 75% случаев это происходило во время кормления. Ученые отмечают, что в неволе эти птицы, лишившись возможности добывать пищу самостоятельно, становятся чересчур требовательными. Даже если они не нападают на тех, кто их кормит, то зачастую демонстрируют признаки агрессии: прыгают, толкаются и пытаются вырвать еду.
Это делает казуара опаснейшей птицей в мире: ни один другой представитель этой группы не убивает человека в процессе прямой физической атаки.