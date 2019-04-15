Отважный Си-Бой: элегия льву-долгожителю
Погиб 14-летний лев с темной гривой, известный исследователям и читателям National Geographic как Си-Бой. Он умер естественной смертью. Тело льва нашел экскурсовод на окраине танзанийского национального парка Серенгети в начале июня 2018 года. Смерть Си-Боя стала печальной новостью для тех, кто любил этого льва и читал о нем: такая сила характера и любовь к жизни не могут не вызывать восхищения.
Понятие «естественная смерть», когда речь идет об африканских львах, подразумевает, помимо всего прочего, тяжкие увечья, которые получают животные, частенько дерущиеся друг с другом. Крейг Пакер, специалист по львам, как-то сказал: «Первая причина смерти львов в естественной среде обитания – другие львы». Это было пять лет назад – тогда мы с фотографом Майклом Ником (Николсом) путешествовали по Танзании, собирая материалы для истории о поведении львов и об экологии. Си-Бой, красивый черногривый самец в расцвете сил, стал главным героем нашей статьи «Короткая счастливая жизнь льва из Серенгети»: он казался нам исключением из смертельно опасного правила.
За несколько лет до съемок Си-Бой едва выжил в схватке с тремя львами: нападавшие пытались, убив его, отобрать прайд самок. Налетчиков прозвали Убийцами. Однажды Крейг с ассистенткой Ингелой Янссон ехали по Серенгети. И та увидела драку: трое хищников кинулись на четвертого прямо около ее «ленд-ровера». Когда все закончилось, Ингела рассмотрела раны Си-Боя и подумала, что тому не выжить (кстати, во время изучения группы львов именно Ингела назвала животных самыми рядовыми кличками – Эй-Бой, Би-Бой и Си-Бой, даже не подозревая, насколько необычным окажется третий лев). Однако Си-Бой уполз с поля боя и вместе с более сговорчивым партнером по кличке Хильдур ушел искать новую территорию, новых самок и новые перспективы. Это было почти девять лет назад.
Си-Бой воплощал в себе все качества африканского льва: находчивый, своенравный, терпеливый, гордый, вроде бы неуязвимый, но постоянно попадающий в опасность. А еще – очень грациозный.Согласно мифу, у кошек девять жизней. У Си-Боя точно было как минимум две. Он пострадал от неожиданной атаки, избежал смерти от ран и позже стал главным героем нашей истории. Почему мы с Ником решили написать о нем? Потому что Си-Бой был воплощением всех качеств африканского льва: находчивый, терпеливый, гордый, неуязвимый. А еще – очень грациозный. Но его всегда подстерегала опасность.
Нам довелось наблюдать, как львы-Убийцы однажды пришли на соседнюю территорию.
Они проявили интерес к другому прайду, в котором Си-Бой и Хильдур воспитывали львят. Троица готовилась к новым завоеваниям и намеревалась расширить свои владения. Дэниел Росенгрен, еще один молодой ассистент Крейга, как-то раз наблюдал Убийц рано утром: «Я ехал берегом ручья и увидел, что нахальная троица зализывает свежие раны. С кем они подрались? Возможно, снова с Си-Боем. Но пережил ли он еще одно нападение? Если да, то в каком он состоянии?»
Мы тщетно искали Си-Боя, чтобы узнать ответы на наши вопросы. Ни мы, ни команда Ника так и не смогли его найти. Вечером мы с Дэниелом взяли спальники и бинокли ночного наблюдения и медленно подъехали к месту, где лежали Убийцы. Мы провели в машине целую ночь, по очереди наблюдая, как львы ходят по берегу, отдыхают и снова куда-то отходят. Я назвал ту ночь «Ночью сплошного бдения».
Львы прочесывали территорию Си-Боя и Хильдура, а мы хотели узнать, куда же они ушли и что делали. Пытались разобраться, совершили они набег или нет, и являются ли их раны доказательством того, что они убили Си-Боя и Хильдура, чтобы снова отобрать у тех прайд. На рассвете Убийцы демонстративно прошлись вдоль дороги. Два дня спустя Си-Боя все еще не было видно. В своем дневнике я сделал пометку: «Пропал, скорее всего, умер».
Но он не умер. Мы нашли его на третий день около скал, которые местные называют Зебра-Копьес. Си-Бой, целый, невредимый и похотливый, как раз начал спариваться с самкой. В тот день, 17 декабря 2012 года, я записал в дневнике: «О, счастливый лев!». Темная густая грива была хорошо видна в лучах восходящего солнца. Си-Бой казался живее всех живых.
Однако даже Си-Бой не может жить вечно. Прошлым летом я получил сообщение от Дэниела, который теперь работает фотографом диких животных при Франкфуртском зоологическом обществе. Дэниел подтвердил новость, которую я услышал от кого-то еще: «Си-Боя нашел экскурсовод, хорошо знавший этого льва. Когда обнаружили тело, Си-Бой, судя по пировавшим стервятникам, был уже два дня как мертв». На теле не нашли раны от копья, какая была бы, если бы его убил один из пастухов народа масаи, защищавший своих коров. Не оказалось и следов от пуль браконьера.
«Ему было около 14 лет, – написал Дэниел. – Фактически рекорд для самца за всю историю нашего львиного проекта». Обычно самцы живут максимум 12 лет. Дэниелу было грустно осознавать, что Си-Бой умер: «Впрочем, он прожил куда больше, чем обычно выпадает львам. Почти десять лет назад Си-Бой едва не погиб от атаки Убийц. Он получил второй шанс и воспользовался им сполна. Мне бы очень хотелось увидеть его еще хоть разок».
Мне тоже. Я понимал, что это невозможно, так что я сделал то, что смог, – открыл номер журнала за август 2013 года. Там красовалась замечательная черно-белая фотография, сделанная Ником: величественный Си-Бой вглядывается в танзанийскую ночь. Я утешил себя мыслью: этот черногривый лев продемонстрировал завидную волю к жизни. И выиграл добрый десяток лет.
А вот наш большой материал 2013 года, посвященный Си-Бою: «Жизнь, которую прожил Лев».