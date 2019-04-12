Природа

Морская черепаха отложила яйца на взлётной полосе

Это произошло на мальдивском острове Маафару, где недавно открылся новый международный аэропорт.
Анастасия Крутикова
12 апреля 2019 в 16:43
  • Морская черепаха отложила яйца на взлётной полосе
    Фото: Adam Nasym (@naibuthuthu)/Twitter
Обычно морские черепахи возвращаются продолжать свой род туда, где они родились. Они находят место своего рождения по магнитному полю земли и откладывают яйца именно там. Разумеется, чтобы это произошло, должно совпасть множество факторов. Любая случайность ставит под угрозу размножение и выживание этих животных: недаром все виды морских черепах занесены в Красную книгу. 

На днях одна такая черепаха вернулась на остров Маафару, который находится в северной части Мальдивских островов. Однако вместо привычного чистого пляжа ее ждал гладкий асфальт взлетно-посадочной полосы: в прошлом году на атолле Нууну, в который входит остров, открыли международный аэропорт, который должен был стать «воротами в мир ультрароскошного туризма».

  • Морская черепаха отложила яйца на взлётной полосе
    Фото: mham1390 / Instagram


Несмотря на препятствие в виде нового аэропорта, черепаха прислушалась к своему инстинкту и сделала кладку яиц прямо на взлетной полосе. После этого местные жители убедились, что с ней все в порядке, и выпустили морскую обитательницу обратно в океан. Что будет с яйцами дальше, пока не сообщается. 


«Несмотря на строительство аэропорта, черепахи все так же часто посещают остров для продолжения рода», – заявил источник из Совета острова Маафару. Однако произошедшее подчеркивает разрушительные последствия уничтожения среды обитания для многих уникальных видов флоры и фауны. Стоит отметить, что и отложившая яйца черепаха относилась к исчезающему виду морских зеленых черепах (лат. Chelonia mydas). 

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