В Новосибирске появились первые котята Жоффруа
По размеру кошки Жоффруа сопоставимы с обычной домашней кошкой, однако отличаются эффектной расцветкой. В зависимости от конкретного региона обитания, они могут иметь либо золотистый, либо серебристый окрас – с непременными черными пятнами и полосами на теле и морде.
Первая кошка Жоффруа, самка по имени Вейта, попала в Новосибирский зоопарк в 2016 году, а через два года к ней присоединился самец. В 2019 году у пары появились первые малыши. Оба котенка похожи на своих родителей: их шерсть серого цвета с мелкой черной крапинкой.
По словам представителей зоопарка, материнский инстинкт сделал Вейту более эмоциональной. Если раньше сотрудники спокойно заходили в вольер для уборки, то теперь делают это с большей осторожностью: Вейта в любой момент готова броситься на защиту своих котят.
Кроме кошек Жоффруа заботами о потомстве сейчас заняты и другие представители семейства кошачьих. Малыши родились в семьях сервалов, каракалов и виверровых кошек. Пока у посетителей нет возможности увидеть всех этих котят. Но уже совсем скоро, как только установится теплая погода, кошек с котятами переведут в уличные вольеры.