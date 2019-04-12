  • В Новосибирске появились первые котята Жоффруа
    Фото: Новосибирский зоопарк
  • В Новосибирске появились первые котята Жоффруа
    А это уже мама-сервал со своим потомством Фото: Новосибирский зоопарк
Природа

В Новосибирске появились первые котята Жоффруа

С появлением потомства мама стала относиться к людям с большей опаской.
Новосибирский зоопарк
12 апреля 2019 в 14:47
6
Кошки Жоффруа родом из Южной Америки и, как правило, встречаются в южной части континента. Свое название они получили в честь французского зоолога Этьена Жоффруа.

По размеру кошки Жоффруа сопоставимы с обычной домашней кошкой, однако отличаются эффектной расцветкой. В зависимости от конкретного региона обитания, они могут иметь либо золотистый, либо серебристый окрас – с непременными черными пятнами и полосами на теле и морде.

Первая кошка Жоффруа, самка по имени Вейта, попала в Новосибирский зоопарк в 2016 году, а через два года к ней присоединился самец. В 2019 году у пары появились первые малыши. Оба котенка похожи на своих родителей: их шерсть серого цвета с мелкой черной крапинкой.

По словам представителей зоопарка, материнский инстинкт сделал Вейту более эмоциональной. Если раньше сотрудники спокойно заходили в вольер для уборки, то теперь делают это с большей осторожностью: Вейта в любой момент готова броситься на защиту своих котят.

Кроме кошек Жоффруа заботами о потомстве сейчас заняты и другие представители семейства кошачьих. Малыши родились в семьях сервалов, каракалов и виверровых кошек. Пока у посетителей нет возможности увидеть всех этих котят. Но уже совсем скоро, как только установится теплая погода, кошек с котятами переведут в уличные вольеры.

Тоже интересно

Йога с лемурами: новое слово в зоотерапии

Обсудить
СМИ2
Турция недовольна: почему туристы из России не выходят из отелей
Турция недовольна: почему туристы из России не выходят из отелей
Тоже интересно
Зачем носачам такой большой нос?
Зачем носачам такой большой нос?
Внимание, конкурс! «Красная Поляна. Что это для тебя?»
Внимание, конкурс! «Красная Поляна. Что это для тебя?»