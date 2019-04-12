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Гигантские изоподы едят аллигатора: видео со дна океана
Эти ракообразные являются глубоководными падальщиками.
Анастасия Баринова
12 апреля 2019 в 18:50
Биологи из Университета штата Луизиана изучали гигантских «мокриц» изоподов из рода крупных равноногих ракообразных.
Гигантские изоподы (лат. Bathynomus) в больших количествах встречаются в холодных глубоких водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов. В зависимости от вида (в общей сложности их насчитывается 15) Bathynomus имеют длину тела от 8 до 76 см. Это важные придонные падальщики: они питаются мертвыми китами, рыбой и кальмарами. Они также могут быть активными хищниками, нападая на медленно передвигающуюся добычу, такую как морские огурцы ил губки.
Гигантские изоподы относятся к числу древнейших организмов на Земле, и американские ученые решили узнать, как они питались до появления китов. Биологи поместили три туши других древнейших существ, аллигаторов, на трех разных участках глубиной 2000 метров в Мексиканском заливе. Процесс удивил даже специалистов.
В первую очередь фантастической оказалась скорость, с которой живущие в заливе изоподы обнаружили привлекательную трапезу: в течение первых же 24 часов огромное количество падальщиков нашло дорогу к тушам и облепило их. Ракообразные без труда проделали отверстия в жесткой шкуре аллигатора с помощью своих крепких челюстей и приступили к пиру, наедаясь до состояния полной неподвижности. Погребенные глубоко под поверхностью океана, в нескольких тысячах метров от источника света, они должны добывать пищу и углерод там, где его только возможно получить. Это означает, что когда кит или большая рыба умирает и тонет, его тело становится пищевым оазисом в практически необитаемом ландшафте.
Эксперимент проводился для того, чтобы изучить, какую роль пресмыкающиеся вроде аллигаторов могли играть в круговороте углерода и биоразнообразия на дне океанов. Миллионы лет назад, когда китов на Земле еще не было и в помине, углерод мог откладываться на больших глубинах как раз из трупов водоплавающих пресмыкающихся (плезиозавров, ихтиозавров и мезозавров), поэтому аллигатор оказался наиболее подходящим претендентом для моделирования ситуации, происходящей в древности. Благодаря эксперименту исследователи выяснили, что если погибшие рептилии затонут, на дне океана их трупы не пропадут и будут приносить пользу (не только изоподам). Ученые планируют вернуться на место эксперимента после того, как труп будет съеден полностью.
Посмотрите, как изопод раздевается под камеру.
Гигантские изоподы (лат. Bathynomus) в больших количествах встречаются в холодных глубоких водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов. В зависимости от вида (в общей сложности их насчитывается 15) Bathynomus имеют длину тела от 8 до 76 см. Это важные придонные падальщики: они питаются мертвыми китами, рыбой и кальмарами. Они также могут быть активными хищниками, нападая на медленно передвигающуюся добычу, такую как морские огурцы ил губки.
Гигантские изоподы относятся к числу древнейших организмов на Земле, и американские ученые решили узнать, как они питались до появления китов. Биологи поместили три туши других древнейших существ, аллигаторов, на трех разных участках глубиной 2000 метров в Мексиканском заливе. Процесс удивил даже специалистов.
В первую очередь фантастической оказалась скорость, с которой живущие в заливе изоподы обнаружили привлекательную трапезу: в течение первых же 24 часов огромное количество падальщиков нашло дорогу к тушам и облепило их. Ракообразные без труда проделали отверстия в жесткой шкуре аллигатора с помощью своих крепких челюстей и приступили к пиру, наедаясь до состояния полной неподвижности. Погребенные глубоко под поверхностью океана, в нескольких тысячах метров от источника света, они должны добывать пищу и углерод там, где его только возможно получить. Это означает, что когда кит или большая рыба умирает и тонет, его тело становится пищевым оазисом в практически необитаемом ландшафте.
Эксперимент проводился для того, чтобы изучить, какую роль пресмыкающиеся вроде аллигаторов могли играть в круговороте углерода и биоразнообразия на дне океанов. Миллионы лет назад, когда китов на Земле еще не было и в помине, углерод мог откладываться на больших глубинах как раз из трупов водоплавающих пресмыкающихся (плезиозавров, ихтиозавров и мезозавров), поэтому аллигатор оказался наиболее подходящим претендентом для моделирования ситуации, происходящей в древности. Благодаря эксперименту исследователи выяснили, что если погибшие рептилии затонут, на дне океана их трупы не пропадут и будут приносить пользу (не только изоподам). Ученые планируют вернуться на место эксперимента после того, как труп будет съеден полностью.
Посмотрите, как изопод раздевается под камеру.