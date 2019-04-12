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Как вылечить зубы тигру: видео
Не только люди, но и животные иногда нуждаются в помощи стоматолога.
Анастасия Баринова
12 апреля 2019 в 10:17
Зубная боль и другие стоматологические проблемы мучают многих животных. В дикой природе такой зверь долго не проживет: он не сможет эффективно охотиться и питаться, что приведет к истощению и ослаблению иммунитета. В особо тяжелых случаях дело завершат абсцессы и инфекции.
Один из самых знаменитых тигров, получивших помощь дантистов, жил под Хабаровском. В 90-х годах его еще тигренком хотели отловить для зоопарка, но при поимке люди сильно повредили его челюсти. Зверь, получивший кличку Лютый, поселился в реабилитационном центре, но и под присмотром человека он не мог вести нормальный образ жизни: в челюстно-лицевом отделе у него начался остеомиелит – гнойно-некротический процесс.
Уникальные операции были сделаны в 1999 и 2000 годах при помощи международной команды ветеринаров Всемирного фонда дикой природы. Врачи прочистили и вылечили все корневые каналы и даже изготовили искусственный клык из серебряно-палладиевого сплава с напылением золота.
Во многих парках и заповедниках тигры получают стоматологическую помощь. Посмотрите, как специалисты «Земли леопарда» помогли пожилому больному тигру, чье поведение изменилось из-за постоянной нестерпимой зубной боли.
В США существует организация International Veterinary Dental Foundation, специализирующаяся на лечении зубов животным по всему миру. Однажды ее специалисты за два дня помогли пяти тиграм и одной пуме.
Дождался лечения и 136-килограммовый тигр Kierhan, оказавшийся под опекой специалистов индийского природоохранного центра.
Узнайте, как бегемотам чистят зубы.
Один из самых знаменитых тигров, получивших помощь дантистов, жил под Хабаровском. В 90-х годах его еще тигренком хотели отловить для зоопарка, но при поимке люди сильно повредили его челюсти. Зверь, получивший кличку Лютый, поселился в реабилитационном центре, но и под присмотром человека он не мог вести нормальный образ жизни: в челюстно-лицевом отделе у него начался остеомиелит – гнойно-некротический процесс.
Уникальные операции были сделаны в 1999 и 2000 годах при помощи международной команды ветеринаров Всемирного фонда дикой природы. Врачи прочистили и вылечили все корневые каналы и даже изготовили искусственный клык из серебряно-палладиевого сплава с напылением золота.
Во многих парках и заповедниках тигры получают стоматологическую помощь. Посмотрите, как специалисты «Земли леопарда» помогли пожилому больному тигру, чье поведение изменилось из-за постоянной нестерпимой зубной боли.
В США существует организация International Veterinary Dental Foundation, специализирующаяся на лечении зубов животным по всему миру. Однажды ее специалисты за два дня помогли пяти тиграм и одной пуме.
Дождался лечения и 136-килограммовый тигр Kierhan, оказавшийся под опекой специалистов индийского природоохранного центра.
Узнайте, как бегемотам чистят зубы.