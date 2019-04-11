535
0
Наводнения на Крите: объявлено чрезвычайное положение
Особенно пострадали города Иерапетра и Сития.
Анастасия Баринова
11 апреля 2019 в 16:35
535
Этой весной восточная часть острова Крит (регион Ласити) оказалась во власти наводнений: на прошлых выходных здесь прошли мощные ливни. Это уже третье крупное наводнение с середины февраля – а к следующему вторнику на остров вернутся дожди и ветер с порывами до 23 м/с.
С 5 по 7 апреля в городах Сития и Иерапетра было спасено 19 человек, и еще 20 пришлось эвакуировать в безопасные места. Многие дома затопило, и владельцам пришлось обратиться в пожарную службу, чтобы откачать воду.
Во время стихийного бедствия власти объявили чрезвычайное положение. Во многих населенных пунктах размыты дороги, разрушены линии электропередачи, поврежден транспорт, залиты водой сельскохозяйственные угодья.
На прошлой неделе серьёзных травм и человеческих жертв не было, однако в феврале этого года наводнение унесло жизни четырех человек, а второе спустя несколько дней стало причиной смерти ещё одного.
От ливневых дождей и их последствий пострадал также Пелопоннес; перебои электричества заметили жители небольших городов в Аттике – Неос-Вудзаса, Мати, Сарониды, Кератеи и других.
Τα ύψη υετού έως και την ερχόμενη Δευτέρα με βάση τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα της #ΕΜΥ pic.twitter.com/teFzBrUDJr— EMY_EMK (@EmyEmk) 5 апреля 2019 г.
С 5 по 7 апреля в городах Сития и Иерапетра было спасено 19 человек, и еще 20 пришлось эвакуировать в безопасные места. Многие дома затопило, и владельцам пришлось обратиться в пожарную службу, чтобы откачать воду.
Во время стихийного бедствия власти объявили чрезвычайное положение. Во многих населенных пунктах размыты дороги, разрушены линии электропередачи, поврежден транспорт, залиты водой сельскохозяйственные угодья.
На прошлой неделе серьёзных травм и человеческих жертв не было, однако в феврале этого года наводнение унесло жизни четырех человек, а второе спустя несколько дней стало причиной смерти ещё одного.
От ливневых дождей и их последствий пострадал также Пелопоннес; перебои электричества заметили жители небольших городов в Аттике – Неос-Вудзаса, Мати, Сарониды, Кератеи и других.