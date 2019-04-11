43
0
Сколько леопардов в «Земле леопарда»? Результаты нового мониторинга
Работники приморского заповедника обработали более миллиона снимков, сделанных фотоловушками, и сделали однозначный вывод: у здешней популяции леопардов дела идут весьма неплохо!
Анастасия Крутикова
11 апреля 2019 в 17:53
43
Однако создание особо охраняемой территории в Приморье принесло свои плоды: в 2017 году в одном только парке «Земля леопарда» насчитывалось уже около сотни особей, а недавно сотрудники нацпарка объявили результаты нового фотомониторинга численности дальневосточных леопардов на заповедной территории.
Для того, чтобы подсчитать скрытных и ловких диких кошек, работникам пришлось проанализировать около миллиона снимков, около 10 тысяч из которых содержали изображения леопардов. Снимки были сделаны четырьмя сотнями фотоловушек на территории национального парка, благодаря которым и ведется исследование населяющих его популяций диких зверей. Эти фотографии были обработаны с помощью специальной программы, определяющей каждого леопарда по пятнам, узор которых уникален для каждой особи.
Оказалось, что сейчас на территории национального парка обитает как минимум 91 взрослый леопард и 22 котенка! Это значит, что популяция демонстрирует уверенный рост, причем высокий процент котят подтверждает наметившуюся тенденцию. Другая радостная новость заключается в том, что среди всех леопардов, замеченных на территории приморского нацпарка, количество самок вдвое превышает количество самцов – а это, по словам экспертов, главный залог стабилизации популяции и дальнейшего процветания вида.
На данный момент сотрудники парка ждут результатов такого же фотомониторинга от коллег из Китая, с которым граничит российская «Земля леопарда». Эти данные помогут составить более полную картину происходящего с амурскими леопардами: так как на территории приморского заповедника леопарды в основном приносят потомство, подрастая, многие из них перемещаются в КНР, впоследствии оставшись там или возвратившись в свою «колыбель».
Посмотрите на видео, снятое на месте встречи леопардов, живущих в национальном парке.