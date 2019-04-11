1950
0
Апрель в Москве: «минус» возвращается
К концу недели в столичном регионе снова похолодает.
Анастасия Баринова
11 апреля 2019 в 13:37
1950
Начало апреля в Москве выдалось достаточно тёплым с максимальными показателями +16 °C. Однако в середине этой недели ветер поменял направление, и по территории региона начала распространяться прохладная воздушная масса. В четверг, 11 апреля, в Москве без осадков и до +11°, в области возможен небольшой дождь, максимальная температура воздуха 13°.
Холодный атмосферный фронт, проходящий через столицу, 12 апреля принесет дожди и северный ветер. Ночью в Москве -1…1° (в центре города немного теплее, до 1…3°), в области -2…3°. Днем Гидрометцентр сулит небольшие дожди и мокрый снег, на юге области осадков может быть сравнительно больше. Днём на термометрах около 4…6° в мегаполисе и от 2 до 7° в Подмосковье.
В последующие двое суток ночью будет около ноля и даже небольшой «минус» с небольшими осадками при северо-восточном ветре.
В субботу, 13 апреля, кое-где возможны осадки и порывы северо-восточного ветра до 15 м/с. Ночью в Москве -1…1 (в центре 2…4°), по области -3…2°. Днём потеплее: в столице 6…8°, в Подмосковье 4…9°.
В воскресенье, 14 апреля, возможен такой же порывистый ветер. Ночью Москве около 0°, по области -4...1°, а днём в столице 6...8°, в Подмосковье 5...10°.
«Прощальные» метели прокатятся и по другим регионам России. 11 апреля в Архангельске ночью будет морозно, до -8 °C и сильный снегопад, днем – до -3 °C. Такая же погода ждет жителей Новосибирска и Петрозаводска, в Санкт-Петербурге температура на конец недели составит около +1 °C , а в Пскове и Новгороде хоть и будет теплее, но и здесь не исключены снегопады.
Вспомните, какой была погода на прошлогодние майские праздники.
Холодный атмосферный фронт, проходящий через столицу, 12 апреля принесет дожди и северный ветер. Ночью в Москве -1…1° (в центре города немного теплее, до 1…3°), в области -2…3°. Днем Гидрометцентр сулит небольшие дожди и мокрый снег, на юге области осадков может быть сравнительно больше. Днём на термометрах около 4…6° в мегаполисе и от 2 до 7° в Подмосковье.
В последующие двое суток ночью будет около ноля и даже небольшой «минус» с небольшими осадками при северо-восточном ветре.
В субботу, 13 апреля, кое-где возможны осадки и порывы северо-восточного ветра до 15 м/с. Ночью в Москве -1…1 (в центре 2…4°), по области -3…2°. Днём потеплее: в столице 6…8°, в Подмосковье 4…9°.
В воскресенье, 14 апреля, возможен такой же порывистый ветер. Ночью Москве около 0°, по области -4...1°, а днём в столице 6...8°, в Подмосковье 5...10°.
«Прощальные» метели прокатятся и по другим регионам России. 11 апреля в Архангельске ночью будет морозно, до -8 °C и сильный снегопад, днем – до -3 °C. Такая же погода ждет жителей Новосибирска и Петрозаводска, в Санкт-Петербурге температура на конец недели составит около +1 °C , а в Пскове и Новгороде хоть и будет теплее, но и здесь не исключены снегопады.
Вспомните, какой была погода на прошлогодние майские праздники.