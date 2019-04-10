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Стадо буйволов спасает собрата от гибели в лапах львов: видео
Попавший в передрягу буйвол долго и отважно противостоял врагам в одиночку, но в конце концов его зов помощи был услышан сородичами.
Анастасия Крутикова
10 апреля 2019 в 16:46
Парк Крюгера – старейший национальный парк ЮАР. Отправляясь на экскурсию, нужно быть готовым ко всему: перед вашим глазами могут разворачиваться самые неожиданные события с участием диких животных, обитающих на территории заповедника. Вот и в этот раз гиду с группой туристов повезло запечатлеть необычайное зрелище.
После ланча машина с туристами отправилась к Транспортной Дамбе – крупному водопою. У кромки воды в тени деревьев отдыхал львиный прайд, и туристы решили остановится и понаблюдать – известно, что львы используют любую возможность для охоты. Вскоре к водопою спустилось стадо импал, и хищники бросились в погоню, но антилопы резво ускакали прочь (с этого момента и начинается съемка видео).
После первой неудачи львы заметили крупного, явно уже немолодого буйвола. Переключив свое внимание на новую потенциальную жертву, хищники побежали за ним, загоняя с разных сторон. Решив спастись от охотников, буйвол погрузился в воду и поплыл прочь, но и там его подстерегала опасность – на поверхности воды показалась плоская пасть крокодила. Он попытался Чтобы избежать новой зубастой угрозы, буйволу пришлось развернуться и вновь выйти на берег, где его подстерегали львы.
Поняв, что схватки не избежать, буйвол несколько минут противостоял «королевской семье саванны» в одиночку: он мастерски избегал их бросков, угрожающе встречал самые смелые атаки и не раз заставил в страхе броситься наутек от его острых рогов даже льва, возглавляющего прайд.
Можно не сомневаться, что спустя какое-то время хищники бы вымотали свою добычу, гоняя ее вперед и назад вдоль воды и нападая с разных сторон. Но на помощь пришла целая армия собратьев буйвола, которые наконец услышали его призывы о помощи – такой зов издают эти животные, когда находятся в опасности.
Львам пришлось убраться восвояси, а огромное стадо буйволов расположилось на берегу водопоя. Причем был ли самец, которого они спасли, из этого стада, или являлся для них чужаком, неизвестно.
Посмотрите, как буйвол спас ящерицу от льва.
После ланча машина с туристами отправилась к Транспортной Дамбе – крупному водопою. У кромки воды в тени деревьев отдыхал львиный прайд, и туристы решили остановится и понаблюдать – известно, что львы используют любую возможность для охоты. Вскоре к водопою спустилось стадо импал, и хищники бросились в погоню, но антилопы резво ускакали прочь (с этого момента и начинается съемка видео).
После первой неудачи львы заметили крупного, явно уже немолодого буйвола. Переключив свое внимание на новую потенциальную жертву, хищники побежали за ним, загоняя с разных сторон. Решив спастись от охотников, буйвол погрузился в воду и поплыл прочь, но и там его подстерегала опасность – на поверхности воды показалась плоская пасть крокодила. Он попытался Чтобы избежать новой зубастой угрозы, буйволу пришлось развернуться и вновь выйти на берег, где его подстерегали львы.
Поняв, что схватки не избежать, буйвол несколько минут противостоял «королевской семье саванны» в одиночку: он мастерски избегал их бросков, угрожающе встречал самые смелые атаки и не раз заставил в страхе броситься наутек от его острых рогов даже льва, возглавляющего прайд.
Можно не сомневаться, что спустя какое-то время хищники бы вымотали свою добычу, гоняя ее вперед и назад вдоль воды и нападая с разных сторон. Но на помощь пришла целая армия собратьев буйвола, которые наконец услышали его призывы о помощи – такой зов издают эти животные, когда находятся в опасности.
Львам пришлось убраться восвояси, а огромное стадо буйволов расположилось на берегу водопоя. Причем был ли самец, которого они спасли, из этого стада, или являлся для них чужаком, неизвестно.
Посмотрите, как буйвол спас ящерицу от льва.