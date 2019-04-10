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Фламинго устроил переполох в аэропорту Пальма-де-Майорки
Птица гуляла по взлетно-посадочной полосе перед приземлившимся самолетом.
Анастасия Баринова
10 апреля 2019 в 12:40
Красный фламинго (лат. Phoenicopterus ruber) широко распространен по всему миру, населяя берега рек или озер. На зиму эта теплолюбивая птица мигрирует, а весной возвращается домой для гнездования. Испанский остров Майорка – одно из излюбленных мест зимовки: сюда фламинго прилетают в августе-сентябре и улетают до начала апреля.
Тем удивительнее оказалось появление фламинго на взлетно-посадочной полосе аэропорта Пальма-де-Майорка 7 апреля. Необычным оказалось и поведение птицы: она спокойно прогуливалась, не обращая внимания на гудки и движущуюся технику. Снявшие видео пилоты назвали шествие фламинго «элегантным», а пассажиры оказались рады приветствию из мира природы.
Происшествие закончилось без последствий: птица просто улетела.
Узнайте о том, как другие представители фауны задерживали рейсы.
Тем удивительнее оказалось появление фламинго на взлетно-посадочной полосе аэропорта Пальма-де-Майорка 7 апреля. Необычным оказалось и поведение птицы: она спокойно прогуливалась, не обращая внимания на гудки и движущуюся технику. Снявшие видео пилоты назвали шествие фламинго «элегантным», а пассажиры оказались рады приветствию из мира природы.
Происшествие закончилось без последствий: птица просто улетела.
Узнайте о том, как другие представители фауны задерживали рейсы.