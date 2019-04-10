  • Фламинго устроил переполох в аэропорту Пальма-де-Майорки
    Фото: Silviya Kirilova/Pixabay
  • Фламинго устроил переполох в аэропорту Пальма-де-Майорки
    Фото: Controladores Aereos
Природа

Фламинго устроил переполох в аэропорту Пальма-де-Майорки

Птица гуляла по взлетно-посадочной полосе перед приземлившимся самолетом.
Анастасия Баринова
10 апреля 2019 в 12:40
Красный фламинго (лат. Phoenicopterus ruber) широко распространен по всему миру, населяя берега рек или озер. На зиму эта теплолюбивая птица мигрирует, а весной возвращается домой для гнездования. Испанский остров Майорка – одно из излюбленных мест зимовки: сюда фламинго прилетают в августе-сентябре и улетают до начала апреля.

Тем удивительнее оказалось появление фламинго на взлетно-посадочной полосе аэропорта Пальма-де-Майорка 7 апреля. Необычным оказалось и поведение птицы: она спокойно прогуливалась, не обращая внимания на гудки и движущуюся технику. Снявшие видео пилоты назвали шествие фламинго «элегантным», а пассажиры оказались рады приветствию из мира природы.
Происшествие закончилось без последствий: птица просто улетела.

Узнайте о том, как другие представители фауны задерживали рейсы.

Тоже интересно

Мальчик предложил аэропорту безопасную защиту от птиц

Обсудить
СМИ2
Турция недовольна: почему туристы из России не выходят из отелей
Турция недовольна: почему туристы из России не выходят из отелей
Тоже интересно
Военные базы США приумножили число «морозных фей»
Военные базы США приумножили число «морозных фей»
Спецпроект
Масленица с Suzuki Vitara: как это было
Масленица с Suzuki Vitara: как это было