Загадки репродуктивной системы гиен
У гиен очень необычная репродуктивная система. Она настолько уникальна, что люди на протяжении нескольких веков считали, что три вида гиен (пятнистая, полосатая, бурая), а также земляной волк являются гермафродитами, поскольку у обоих спаривающихся животных были мужские половые органы. Предполагалось, что они могут менять пол в случае необходимости.
На самом деле самка пятнистой гиены, в отличие от других млекопитающих, имеет клитор, превосходящий по размерам пенис самца. «Он очень большой и продолговатый по форме, внешне напоминает эрегированный пенис самца. Этот орган служит гиенам для мочеиспускания, спаривания и рождения потомства», – говорит Кэй Хоулкэмп из Университета штата Мичиган в Ист-Лансинге.
Это единственное млекопитающее, у самок которого отсутствует внешнее вагинальное отверстие. Во время полового акта клитор самки находится в вялом состоянии, и самец должен ввести в него свой эрегированный пенис. Такой способ спаривания кажется довольно непростым, но рожать детеныша весом 1,5 килограмма через это отверстие еще сложнее.
Каким образом мог появиться столь необычный половой орган? Многие биологи долго и упорно пытались найти ответ на этот вопрос, но «никто пока не понял, почему он именно такой», – говорит Хоулкэмп.
Ареал
Пятнистая гиена обитает в полупустынях, саванне и горных лесах Африки от Сахеля до ЮАР.
Охранный статус
Вид вне опасности.