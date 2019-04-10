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Что жители России думают об экологии: исследование WWF
Эксперты узнали, какие экологические проблемы волнуют россиян.
Анастасия Баринова
10 апреля 2019 в 13:14
Российское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) провело исследование, целью которого было выяснить, на какие экологические проблемы больше всего внимания обращают граждане России. В исследовании приняло участие около 60 тысяч человек из 800 российских населенных пунктов. Согласно полученным данным, в рейтинге лидирует бережное отношение к воде (80,99 балла из 100). На второй строчке – внимательное отношение к лесу (75,79 баллов), на третьем – сортировка мусора (68,90). Почти такие же показатели – у проблемы пластикового загрязнения (67,55 балла) и у чистого воздуха (62,62 балла), а замыкает рейтинг поддержка заповедных территорий.
Кроме того, в опросе WWF россиянам было предложено оценить степень своей удовлетворенности решением той или иной экологической проблемы (и этот тест проводится до сих пор). По мнению жителей российских городов, хуже всего обстоят дела с использованием одноразового пластика, который не перерабатывается (средняя оценка ситуации 32,43 балла). Проблема отходов занимает второе место в этом рейтинге (38,61 балла), загрязненность воздуха – третье (40,95). Неудовлетворенность качеством воды и состоянием заповедных территорий оценены в 47,72 и 48,36 балла соответственно.
В республике Калмыкия люди больше всего недовольны качеством воды и объемом отходов из пластика – экологическую обстановку в этом регионе его жители оценивают хуже всего. Также в конце рейтинга оказались Курганская, Омская и Ярославская области. А лидером рейтинга по экологической ситуации в регионах, по оценкам его жителей, стала республика Алтай, имеющая множество природоохранных территорий. Высокий уровень удовлетворенности экологической обстановкой также показали жители Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Чеченской республики и Краснодарского края.
Данные, полученные WWF в ходе исследования, помогут скоординировать действия государства и некоммерческих организаций при разработке проектов, направленных на охрану природы. Узнайте, какой российский регион готов отказаться от одноразового пластика.
Кроме того, в опросе WWF россиянам было предложено оценить степень своей удовлетворенности решением той или иной экологической проблемы (и этот тест проводится до сих пор). По мнению жителей российских городов, хуже всего обстоят дела с использованием одноразового пластика, который не перерабатывается (средняя оценка ситуации 32,43 балла). Проблема отходов занимает второе место в этом рейтинге (38,61 балла), загрязненность воздуха – третье (40,95). Неудовлетворенность качеством воды и состоянием заповедных территорий оценены в 47,72 и 48,36 балла соответственно.
В республике Калмыкия люди больше всего недовольны качеством воды и объемом отходов из пластика – экологическую обстановку в этом регионе его жители оценивают хуже всего. Также в конце рейтинга оказались Курганская, Омская и Ярославская области. А лидером рейтинга по экологической ситуации в регионах, по оценкам его жителей, стала республика Алтай, имеющая множество природоохранных территорий. Высокий уровень удовлетворенности экологической обстановкой также показали жители Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Чеченской республики и Краснодарского края.
Данные, полученные WWF в ходе исследования, помогут скоординировать действия государства и некоммерческих организаций при разработке проектов, направленных на охрану природы. Узнайте, какой российский регион готов отказаться от одноразового пластика.