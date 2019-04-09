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В Словакии запретят цирковые шоу с участием зверей
Запрет распространится на крупных кошачьих, медведей и многих других животных.
Анастасия Крутикова
9 апреля 2019 в 17:26
С 1 сентября 2019 года в Словакии будут запрещены выступления животных в цирке, а также их дрессировка для подобных шоу. Это следует из проекта Министерства сельского хозяйства и развития села Словакии (МСХРС). Запрет вводится поправкой к закону о ветеринарной деятельности, который начал действовать с 1 января 2019 года.
В соответствии с принятыми поправками животных нельзя будет также использовать в рекламе или в качестве приза на выставках или соревнованиях.
Запрет распространяется на все виды семейства хищных кошачьих, слонов, жирафов, приматов, медведей и других животных. Под него не подпадают лишь домашние кошки и собаки, а также домашние хорьки. Однако даже этих зверей нельзя дрессировать с помощью средств, которые причиняют боль, огня, и веществ, воздействующих на психику животных. Также необходимо прекратить обучение животных, если те показывают признаки усталости или стресса.
В проекте также уточняется, что представления соколиной охоты и лекции, во время которых демонстрируют животных (например, в зоопарках), не считаются зрелищными выступлениями – их проводить разрешено. Также разрешено обучение животных для повседневной работы с ними во время кормления, транспортировки и лечения.
Почитайте о других странах, которые ввели подобные запреты гораздо раньше.
В соответствии с принятыми поправками животных нельзя будет также использовать в рекламе или в качестве приза на выставках или соревнованиях.
Запрет распространяется на все виды семейства хищных кошачьих, слонов, жирафов, приматов, медведей и других животных. Под него не подпадают лишь домашние кошки и собаки, а также домашние хорьки. Однако даже этих зверей нельзя дрессировать с помощью средств, которые причиняют боль, огня, и веществ, воздействующих на психику животных. Также необходимо прекратить обучение животных, если те показывают признаки усталости или стресса.
В проекте также уточняется, что представления соколиной охоты и лекции, во время которых демонстрируют животных (например, в зоопарках), не считаются зрелищными выступлениями – их проводить разрешено. Также разрешено обучение животных для повседневной работы с ними во время кормления, транспортировки и лечения.
Почитайте о других странах, которые ввели подобные запреты гораздо раньше.