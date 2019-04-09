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Тигровая акула ранила дайвера в бассейне развлекательного центра
Китаянка училась дайвингу в специальном бассейне с тигровыми акулами.
Анастасия Баринова
9 апреля 2019 в 19:49
Тигровые акулы входят в число наиболее опасных для человека морских хищников: у этих рыб – впечатляющие габариты (около 5 метров в длину!) и огромный рот с мощными челюстными мышцами и острыми зубами. Случаи нападений отмечены по всему ареалу: у берегов Флориды, островов Карибского моря, Сенегала, Австралии, Новой Гвинеи, островов Самоа и в Торресовом проливе.
Тем не менее, тигровые акулы очень популярны: дайверы совершают погружения ради встречи с ними, а также рыб содержат в океанариумах. В китайском морском парке провинции Ляонин всем желающим предлагался подобный аттракцион: не просто уроки дайвинга, но и погружение в бассейн к опаснейшим хищникам. Недавно из-за этого произошел трагический случай: 5 апреля на китаянку по имени Нана, которая обучалась подводному плаванию в аквариуме, напала тигровая акула.
Рыба укусила женщину за голову, оставив на ее теле глубокие следы от зубов и многочисленные порезы. Пострадавшую немедленно доставили в больницу. Операция длилась четыре часа, врачи наложили более 70 швов. Сейчас Нана остается под присмотром медиков.
Китаянка по имени Нана (Nana) приобрела начальный курс обучения за 3600 юаней (34,9 тысячи рублей).
Представители дайвинг-центра заявили о том, что покроют все расходы на лечение китаянки, а также стоимость вводных занятий в их школе. Пресс-служба не прокомментировала саму ситуацию: почему произошло нападение, и каким образом океанариум планирует избегать этого в дальнейшем.
Посмотрите, как тупорылая акула атакует дайвера.
Тем не менее, тигровые акулы очень популярны: дайверы совершают погружения ради встречи с ними, а также рыб содержат в океанариумах. В китайском морском парке провинции Ляонин всем желающим предлагался подобный аттракцион: не просто уроки дайвинга, но и погружение в бассейн к опаснейшим хищникам. Недавно из-за этого произошел трагический случай: 5 апреля на китаянку по имени Нана, которая обучалась подводному плаванию в аквариуме, напала тигровая акула.
Рыба укусила женщину за голову, оставив на ее теле глубокие следы от зубов и многочисленные порезы. Пострадавшую немедленно доставили в больницу. Операция длилась четыре часа, врачи наложили более 70 швов. Сейчас Нана остается под присмотром медиков.
Китаянка по имени Нана (Nana) приобрела начальный курс обучения за 3600 юаней (34,9 тысячи рублей).
Представители дайвинг-центра заявили о том, что покроют все расходы на лечение китаянки, а также стоимость вводных занятий в их школе. Пресс-служба не прокомментировала саму ситуацию: почему произошло нападение, и каким образом океанариум планирует избегать этого в дальнейшем.
Посмотрите, как тупорылая акула атакует дайвера.