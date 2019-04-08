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Во Флориде пойман питон-гигант
На фото — рекордно длинный тёмный тигровый питон!
Анастасия Баринова
8 апреля 2019 в 14:15
В заповеднике Big Cуpress National Preserve (юг Флориды) была найдена и убита самка тёмного тигрового питона (лат. Python bivittatus) массой 63 кг и длиной 5,1 м. Внутри находилось 7З яйца.
Вообще-то эти рептилии входят в число крупнейших на планете: известны и 6-метровые особи. Для парка Big Cуpress National Preserve недавно пойманная змея оказалась самой крупной (обычно здесь встречаются особи 2-3 метров в длину).
Специалисты ведут поиск и отлов питонов для того, чтобы сдержать распространение инвазивного вида. Родина тёмного тигрового питона – Азия, а во Флориде рептилия оказалась случайно: считается, что в 1980-х годах частные владельцы выпустили особей в дикую природу. Кроме того, в 1992 году ураган «Эндрю» разрушил питомник, где содержались экзотические животные, и численность опасных рептилий на воле увеличилась.
Идеальный климат и отсутствие врагов позволили змее активно размножаться и захватывать новые территории. Крупные и опасные хищники разрушили естественные пищевые цепочки. По данным 2012 года, за 15 лет присутствия рептилии во Флориде популяция енотов сократилась на 99,3%, опоссумов – на 98,9%, кабана – на 87,5%.
В парке Big Cуpress National Preserve борьба с питонами ведется по новому принципу: на питoнов-caмцов прикрепляют paдиoпepeдaтчики, и когда рептилия находит самку для воспроизведения рода – поймать можно сразу две особи. Кроме того, власти просят местных жителей сообщать о встречах с питонами и активно раздают лицензии на отлов.
Вообще-то эти рептилии входят в число крупнейших на планете: известны и 6-метровые особи. Для парка Big Cуpress National Preserve недавно пойманная змея оказалась самой крупной (обычно здесь встречаются особи 2-3 метров в длину).
Специалисты ведут поиск и отлов питонов для того, чтобы сдержать распространение инвазивного вида. Родина тёмного тигрового питона – Азия, а во Флориде рептилия оказалась случайно: считается, что в 1980-х годах частные владельцы выпустили особей в дикую природу. Кроме того, в 1992 году ураган «Эндрю» разрушил питомник, где содержались экзотические животные, и численность опасных рептилий на воле увеличилась.
Идеальный климат и отсутствие врагов позволили змее активно размножаться и захватывать новые территории. Крупные и опасные хищники разрушили естественные пищевые цепочки. По данным 2012 года, за 15 лет присутствия рептилии во Флориде популяция енотов сократилась на 99,3%, опоссумов – на 98,9%, кабана – на 87,5%.
В парке Big Cуpress National Preserve борьба с питонами ведется по новому принципу: на питoнов-caмцов прикрепляют paдиoпepeдaтчики, и когда рептилия находит самку для воспроизведения рода – поймать можно сразу две особи. Кроме того, власти просят местных жителей сообщать о встречах с питонами и активно раздают лицензии на отлов.