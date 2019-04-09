  • Хищные клопы-гиганты: как насекомые могут охотиться на черепах
    Фото: Dr. Shin-ya Ohba/Phys.org
  • Хищные клопы-гиганты: как насекомые могут охотиться на черепах
    Фото: bug_lover/Instagram
  • Хищные клопы-гиганты: как насекомые могут охотиться на черепах
    Фото: bug_lover/Instagram
  • Хищные клопы-гиганты: как насекомые могут охотиться на черепах
    Фото: bug_lover/Instagram
  • Хищные клопы-гиганты: как насекомые могут охотиться на черепах
    Фото: bug_lover/Instagram
  • Хищные клопы-гиганты: как насекомые могут охотиться на черепах
    Фото: Vinicius G. Batista/Researchgate.net
  • Хищные клопы-гиганты: как насекомые могут охотиться на черепах
    Фото: Vinicius G. Batista/Researchgate.net
Природа

Хищные клопы-гиганты: как насекомые могут охотиться на черепах

В обычный рацион насекомых семейства Belostomatidae входят рыба и лягушки.
Анастасия Баринова
9 апреля 2019 в 12:57
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Гигантские водяные клопы – полужесткокрылые насекомые из семейства Belostomatidae распространены по всему миру и в общей сложности насчитывают около 150 родов. Самые крупные живут в Южной Америке и могут вырастать до 10-15 сантиметров.

Населяя неглубокие, поросшие водорослями водоемы, водяные клопы большую часть времени проводят под поверхностью воды, но дышать растворенным в ней кислородом они не могут, поэтому вынуждены часто всплывать. Две дыхательные трубки расположены у них на брюшке, и чтобы сделать вдох, клоп переворачивается и поднимает над поверхностью воды заднюю часть своего тела. 

Эти насекомые, хоть и клопы, – на самом деле коварные и умелые хищники, охотящиеся из засады. Их толстые изогнутые передние ноги с «крючками» на концах способны ухватить и удержать довольно крупную добычу: не только насекомых и мальков, но также рыб, лягушек и змей. Вцепившись в жертву, клоп вонзает в нее свой острый хоботок и вводит в тело слюну, которая обладает парализующим действием. В ее состав также входят пищеварительные ферменты, которые очень быстро превращают внутренние органы жертвы в кашеобразную массу, которую клоп затем с наслаждением высасывает.


А представители вида Kirkaldyia (Lethoceru) deyrolli из того же семейства могут поедать даже черепах: эту сцену японский зоолог Шин-я Ошба (Shin-ya Ohba) заметил на заболоченном рисовом поле. Сам момент нападения ученый не застал, однако поскольку водяные клопы не являются падальщиками, версия о том, что насекомое просто нашло мертвую черепаху, не рассматривалась. Правда, рептилия была еще детенышем и с длиной панциря 34 мм была даже мельче, чем 58-миллиметровый охотник.

Знаете ли вы, что водяной клоп — рекордсмен по громкости издаваемых звуков?

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СМИ2
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