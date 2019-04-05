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Охота глазами большой белой акулы: видео
Ученые надели на акул камеры, чтобы увидеть, как те добывают себе пищу.
Анастасия Баринова
5 апреля 2019 в 20:58
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Ученые из австралийского Университета Мердока (Murdoch University) изучали поведение белых акул у южноафриканского побережья. Для эксперимента было отобрано восемь особей, которых подманили к лодке, а затем при помощи устройства, похожего на удочку, разместили на них датчики и видеокамеры.
Ученые хотели подтвердить или опровергнуть мнение о том, что хищницы слишком велики, чтобы охотиться в зарослях водорослей. Убеждение оказалось ошибочным: видеозаписи показали, что акулы способны виртуозно перемещаться по узким лабиринтам между стеблями. Там и прячутся их потенциальные жертвы – морские котики и тюлени.
Руководитель экспедиции Тейлор Чаппл (Taylor Chapple), изучающий белых акул более 15 лет, называет полученный материал уникальным, но отмечает, что это лишь «верхушка айсберга», и о поведении хищниц еще многое предстоит узнать. Основная сложность исследований состоит в креплении к рыбам аппаратуры: в зарослях водорослях она постоянно соскальзывает. Тем не менее, ученым удалось отснять солидный объём видео – общий хронометраж составил аж 28 часов.
Посмотрите на необычную трапезу белой акулы.
Ученые хотели подтвердить или опровергнуть мнение о том, что хищницы слишком велики, чтобы охотиться в зарослях водорослей. Убеждение оказалось ошибочным: видеозаписи показали, что акулы способны виртуозно перемещаться по узким лабиринтам между стеблями. Там и прячутся их потенциальные жертвы – морские котики и тюлени.
Руководитель экспедиции Тейлор Чаппл (Taylor Chapple), изучающий белых акул более 15 лет, называет полученный материал уникальным, но отмечает, что это лишь «верхушка айсберга», и о поведении хищниц еще многое предстоит узнать. Основная сложность исследований состоит в креплении к рыбам аппаратуры: в зарослях водорослях она постоянно соскальзывает. Тем не менее, ученым удалось отснять солидный объём видео – общий хронометраж составил аж 28 часов.
Посмотрите на необычную трапезу белой акулы.