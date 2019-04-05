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Как гориллы прощаются с усопшими
Ученым удалось заснять, как животные собираются вокруг мертвых сородичей.
Анастасия Баринова
5 апреля 2019 в 20:51
Думаете, только люди способны скорбеть по умершим? Отнюдь: в мире фауны есть немало примеров – например слоны и косатки оплакивают сородичей. В списке животных с примечательными «погребальными обрядами» числятся и гориллы.
Учёные из Руанды и Демократической Республики Конго, наблюдая за несколькими группами африканских горилл, зафиксировали их реакции на смерть сородичей: 35-летнего доминантного самца по кличке Тит (Titus) и 38-летней доминантной самки подвида восточная горная горилла (лат. Gorilla beringei beringei) по кличке Так (Tuck). Обе особи умерли за несколько часов до момента наблюдений из-за возрастных болезней. И в еще одном случае восточные равнинные гориллы (лат. Gorilla b. Graueri) обнаружили тело чужака – самца гориллы их подвида, не входившего в их группу.
Приматологи полагали, что ритуалы будут отличаться: знакомым, и тем более доминантным особям должно быть оказано больше почтения, чем постороннему умершему. Догадки подтвердились лишь отчасти. На удивление, во всех трех случаях поведение по отношению к мертвым было одинаковым: животные располагались вокруг усопшего, смотрели на него, обнюхивали, трогали, причесывали и облизывали. Некоторые проявляли знаки агрессии – разбрасывали траву или пинали тело.
Однако время, отведенное на ритуал прощания напрямую зависело от знакомства с покойным. В частности, молодой самец, которого после смерти его матери воспитал Тит, оставался с ним на протяжении двух дней и даже спал рядом. А сын умершей самки заботился о ее теле и даже пытался пососать грудь, хотя уже давно был отлучен. Ученые не сомневаются, что это указывает на его сильные переживания.
Между тем наличие ритуалов прощания не только позволяет больше узнать о поведении горилл – это же заставляет бить тревогу. Если гориллы воздают почести каждому покойному – они становятся распространителями заболеваний. Контакты между здоровыми особями и зараженными телами могут быть одним из основных путей передачи лихорадки Эбола и других опасных заболеваний, убивающих животных и людей.
Учёные из Руанды и Демократической Республики Конго, наблюдая за несколькими группами африканских горилл, зафиксировали их реакции на смерть сородичей: 35-летнего доминантного самца по кличке Тит (Titus) и 38-летней доминантной самки подвида восточная горная горилла (лат. Gorilla beringei beringei) по кличке Так (Tuck). Обе особи умерли за несколько часов до момента наблюдений из-за возрастных болезней. И в еще одном случае восточные равнинные гориллы (лат. Gorilla b. Graueri) обнаружили тело чужака – самца гориллы их подвида, не входившего в их группу.
Приматологи полагали, что ритуалы будут отличаться: знакомым, и тем более доминантным особям должно быть оказано больше почтения, чем постороннему умершему. Догадки подтвердились лишь отчасти. На удивление, во всех трех случаях поведение по отношению к мертвым было одинаковым: животные располагались вокруг усопшего, смотрели на него, обнюхивали, трогали, причесывали и облизывали. Некоторые проявляли знаки агрессии – разбрасывали траву или пинали тело.
Однако время, отведенное на ритуал прощания напрямую зависело от знакомства с покойным. В частности, молодой самец, которого после смерти его матери воспитал Тит, оставался с ним на протяжении двух дней и даже спал рядом. А сын умершей самки заботился о ее теле и даже пытался пососать грудь, хотя уже давно был отлучен. Ученые не сомневаются, что это указывает на его сильные переживания.
Между тем наличие ритуалов прощания не только позволяет больше узнать о поведении горилл – это же заставляет бить тревогу. Если гориллы воздают почести каждому покойному – они становятся распространителями заболеваний. Контакты между здоровыми особями и зараженными телами могут быть одним из основных путей передачи лихорадки Эбола и других опасных заболеваний, убивающих животных и людей.