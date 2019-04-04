  • Подводные зеркала: удивительное видео со дна океана
    Фото: Schmidt Ocean Institute
  • Подводные зеркала: удивительное видео со дна океана
    Фото: Schmidt Ocean Institute
  • Подводные зеркала: удивительное видео со дна океана
    Фото: Schmidt Ocean Institute
  • Подводные зеркала: удивительное видео со дна океана
    Фото: Schmidt Ocean Institute
Природа

Подводные зеркала: удивительное видео со дна океана

Аппарат доставил на поверхность ценные кадры и важные биологические пробы.
4 апреля 2019 в 18:58
Изучая гидротермальные источники-«курильщики» на дне Калифорнийского залива, океанологи стали свидетелями удивительных геологических, химических и биологических процессов.
 
  • Подводные зеркала: удивительное видео со дна океана
    Фото: Schmidt Ocean Institute

Управляя подводным роботом, учёные из института Шмидта и университета Джорджии засняли жерла-колонны, поросшие разноцветными кораллами и окруженные разнообразием глубоководных животных. Уникальные нерукотворные столбы высотой до 23 метров расположены на глубине 2000 метров. Скапливаясь под скальными выступами, вода из термальных источников температурой +366ºС создавала иллюзию идеального зеркала – взгляните сами! 


По словам руководителя экспедиции Мэнди Джойе (Mandy Joye), эти башни — биологически «горячие точки», где могут существовать неизвестные виды, адаптировавшиеся к экстремальной среде. Называя рельеф и его экосистему «уникальной природной лабораторией», океанолог отмечает, что на этой большой глубине было найдено немало мусора: рыболовные сети, сдутые воздушные шары и искусственную новогоднюю елку.
«Даже те места в океане, которые надежно спрятаны от человеческих глаз, не защищены от человеческого воздействия», – Мэнди Джойе. 

Посмотрите, сколько мусора скопилось в Марианской впадине.

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