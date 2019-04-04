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И яйцо отложить, и сцинка родить: рептилия показала уникальный способ размножения
Ученые обнаружили возможность яйцерождения и живорождения в одном помете.
Анастасия Баринова
4 апреля 2019 в 16:08
Желтобрюхий трехпалый сцинк (лат. Saiphos equalis) – необычная рептилия, похожая на змею с маленькими ножками. Но главное не это, а то, что Saiphos equalis способен и к живорождению, и к откладыванию яиц. Известно, что ящерица отдает предпочтение одному из этих способов в зависимости от климата. Населяя восточную часть Австралии, сцинки сталкиваются и с прохладой в горах, и с жарой на побережье. Горные популяции, живущие на высоте свыше 1000 метров, размножаются живорождением, а прибрежные предпочитают откладывать яйца.
Однако недавно ученые обнаружили пример размножения обоими путями во время одной беременности. Наблюдая за популяцией сцинков из прохладной местности, специалисты зафиксировали, как самка сначала отложила три яйца, а через несколько недель родила живого детеныша.
Авторы исследования объясняют это стремлением увеличить шансы на получение потомства; гарантированно вырастить детенышей, часть которых и на стадии яиц, и в младенчестве рискует пострадать от хищников и других факторов.
Первые позвоночные откладывали яйца, но со временем у некоторых видов зародыши стали задерживаться в теле матери; скорлупа яйца заменилась плацентой, и на свет стали появляться живые детеныши. Эта способность независимо развивалась в 115 группах рептилий. А желтобрюхие сцинки остаются идеальной моделью для изучения эволюции и живым примером процесса перехода от яйцекладки к живорождению.
Узнайте про другого сцинка – синеязыкого.
Однако недавно ученые обнаружили пример размножения обоими путями во время одной беременности. Наблюдая за популяцией сцинков из прохладной местности, специалисты зафиксировали, как самка сначала отложила три яйца, а через несколько недель родила живого детеныша.
Авторы исследования объясняют это стремлением увеличить шансы на получение потомства; гарантированно вырастить детенышей, часть которых и на стадии яиц, и в младенчестве рискует пострадать от хищников и других факторов.
Первые позвоночные откладывали яйца, но со временем у некоторых видов зародыши стали задерживаться в теле матери; скорлупа яйца заменилась плацентой, и на свет стали появляться живые детеныши. Эта способность независимо развивалась в 115 группах рептилий. А желтобрюхие сцинки остаются идеальной моделью для изучения эволюции и живым примером процесса перехода от яйцекладки к живорождению.
Узнайте про другого сцинка – синеязыкого.