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Мерцающий скелет: почему седлоносные жабы светятся изнутри
Ученые обнаружили у ярко-оранжевых амфибий удивительное свойство.
Анастасия Крутикова
3 апреля 2019 в 19:35
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короткоголовых земноводных. Размеры их не превышают двух сантиметров, а обитают седлоносные жабы (лат. Brachycephalus ephippium) в густых тропиках бразильского атлантического леса.
При обычном дневном свете эти амфибии покажутся нам ярко-оранжевыми (иногда – желтыми). Этой окраской они отпугивают хищников и прочих врагов, предупреждая о своей ядовитости. Но стоило ученым поместить седлоносную жабу и ее собрата (лат. Brachycephalus pitanga) под ультрафиолетовую лампу, как на голове, спине и лапках земноводных появились ярко-синие мерцающие узоры!
Исследование, описывающее это необычное явление, опубликовано в журнале Scientific Reports. Оказалось, что у амфибий светится не кожа, а костные пластины, составляющие часть их скелета. В отличие от носителей биолюминесценции, когда химические реакции в организме животного сами генерируют свечение, седлоносные жабы флуоресцируют – то есть они не будут светиться в полной темноте без источника облучающего света.
Пока нет доказательств того, как седлоносные жабы применяют свое умение светиться: это может служить дополнительным предупреждением для хищников о ядовитости амфибий, так как некоторые птицы и пауки могут видеть флуоресценцию при естественном освещении, считает ведущий автор исследования Сандра Гутт.
Также с помощью таких световых сигналов земноводные, возможно, распознают предполагаемых партнеров и вообще представителей своего вида – среднего уха, а следовательно и барабанной перепонки, у них нет, поэтому они не слышат брачный зов собратьев. Правда, пока неясно, могут ли эти амфибии замечать свечение друг друга при обычном дневном свете, так что эту гипотезу тоже нужно проверить.
Флуоресценция крайне редко встречается у наземных позвоночных: похожие способности обнаруживали у черепах и хамелеонов. Ученым известен еще один вид лягушки, которая светится в ультрафиолете, но для этого она использует совершенно другие механизмы – у нее флуоресцирует кожа, а не костные пластины.
При обычном дневном свете эти амфибии покажутся нам ярко-оранжевыми (иногда – желтыми). Этой окраской они отпугивают хищников и прочих врагов, предупреждая о своей ядовитости. Но стоило ученым поместить седлоносную жабу и ее собрата (лат. Brachycephalus pitanga) под ультрафиолетовую лампу, как на голове, спине и лапках земноводных появились ярко-синие мерцающие узоры!
Исследование, описывающее это необычное явление, опубликовано в журнале Scientific Reports. Оказалось, что у амфибий светится не кожа, а костные пластины, составляющие часть их скелета. В отличие от носителей биолюминесценции, когда химические реакции в организме животного сами генерируют свечение, седлоносные жабы флуоресцируют – то есть они не будут светиться в полной темноте без источника облучающего света.
Пока нет доказательств того, как седлоносные жабы применяют свое умение светиться: это может служить дополнительным предупреждением для хищников о ядовитости амфибий, так как некоторые птицы и пауки могут видеть флуоресценцию при естественном освещении, считает ведущий автор исследования Сандра Гутт.
Также с помощью таких световых сигналов земноводные, возможно, распознают предполагаемых партнеров и вообще представителей своего вида – среднего уха, а следовательно и барабанной перепонки, у них нет, поэтому они не слышат брачный зов собратьев. Правда, пока неясно, могут ли эти амфибии замечать свечение друг друга при обычном дневном свете, так что эту гипотезу тоже нужно проверить.
Флуоресценция крайне редко встречается у наземных позвоночных: похожие способности обнаруживали у черепах и хамелеонов. Ученым известен еще один вид лягушки, которая светится в ультрафиолете, но для этого она использует совершенно другие механизмы – у нее флуоресцирует кожа, а не костные пластины.