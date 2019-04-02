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Йога с лемурами: новое слово в зоотерапии
Один из отелей Великобритани предлагает своим гостям необычную оздоровительную услугу — занятия йогой с лемурами, или «лемогу»
Анастасия Баринова
3 апреля 2019 в 16:47
В Озерном крае (англ. Lake District) – горном регионе на северо-западе Англии – создан национальный парк Лейк-Дистрикт. Здесь же работает отель, предлагающий своим постояльцам особенно близкое знакомство с природой: дружелюбные животные, родившиеся в парке, становятся частью оздоровительных программ.
Зоотерапия – широко известное и популярное направление во всем мире: психологическую помощь человеку могут оказывать и белки, и пони, и дельфины, и другие представители фауны. Расширяя этот список, специалисты отеля подготовили в качестве «инструкторов по йоге» лемуров.
Владельцы отеля поясняют, что отдых на свежем воздухе является неотъемлемой частью оздоровления – это помогает «снять симптомы городской жизни, такие как стресс и бессоница». А если добавить в компанию животных, то эффект многократно усилится. Занятия с лемурами получили название «лемога» (от слов «лемур» и «йога»); животные очень игривы и отлично идут на контакт.
Гости также могут отправиться на прогулку с альпаками или встретиться с сурикатами. Посмотрите, собаки снимают стресс перед авиаперелетом.
Зоотерапия – широко известное и популярное направление во всем мире: психологическую помощь человеку могут оказывать и белки, и пони, и дельфины, и другие представители фауны. Расширяя этот список, специалисты отеля подготовили в качестве «инструкторов по йоге» лемуров.
Владельцы отеля поясняют, что отдых на свежем воздухе является неотъемлемой частью оздоровления – это помогает «снять симптомы городской жизни, такие как стресс и бессоница». А если добавить в компанию животных, то эффект многократно усилится. Занятия с лемурами получили название «лемога» (от слов «лемур» и «йога»); животные очень игривы и отлично идут на контакт.
Гости также могут отправиться на прогулку с альпаками или встретиться с сурикатами. Посмотрите, собаки снимают стресс перед авиаперелетом.