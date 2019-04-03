Мечехвосты: членистоногие голубых кровей
Старожилы планеты – мечехвосты могут оказаться весьма полезны людям: сыворотка из голубой крови мечехвоста, которая представляет собой медьсодержащий гемоцианин (а не гемоглобин), помогает выявить причины отравления, поскольку это вещество чувствительно к ядам некоторых бактерий и грибов. «Кроме того, – поясняет биотехнолог Норажнавати Исмаил из малайзийского университета Теренгану, – удалось установить, что бактерии-симбионты мече-хвостов выделяют активные вещества, что позволяет использовать их в качестве антибиотиков, не причиняя вреда популяции самих членистоногих».
Все их родственники – такие как скорпионы, клещи, сенокосцы – больше 400 миллионов лет назад обосновались на суше, и лишь мечехвосты остались верны морской среде. Они настолько древние, что на примере этих членистоногих изучают особенности поведения трилобитов, которые полностью вымерли четверть миллиарда лет назад: как те линяли – меняли старую шкурку – или спасались от преследователей. «Судя по сходным повреждениям на панцире, – рассказывает палеонтолог Стивен Патес из Оксфордского университета, – на трилобитов, как и на современных мечехвостов, хищники чаще нападали во время линьки, пока внешний хитиновый скелет не затвердел. Другие раны животные получали при спаривании».
Увы, мечехвосты привлекают не только ученых. На ферме-ресторане, пришвартованной в проливе малайзийского архипелага Ланкави, где обитает один из видов мечехвостов, служащий вкрадчиво поведал, что в пищу используются только яйца самок. Правда, почему в садке копошатся два десятка самцов, с суповую тарелку величиной каждый, он толком объяснить не смог. Ответ между тем прост: панцири и конечности продаются на черном рынке для снадобий традиционной медицины и по большей части отправляются за границу, несмотря на запрет вывоза этих теперь уже ставших редкостью животных из Малайзии и, конечно, полную бесполезность порошков из хитина.
В мире сохранилось четыре вида мечехвостов, три из которых, в том числе Tachypleus gigas (на снимках выше), обитают в морях Малайзии.