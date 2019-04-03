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Брошенные звери в закрытом испанском зоопарке: что с ними будет
В вольерах Parque Zoologico Prudencio Navarro разворачивается трагедия.
Анастасия Баринова
3 апреля 2019 в 13:10
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Зоопарк в испанском городе Аямонте (сообщество Андалусия) давно привлекал внимание защитников животных: даже обычного наблюдения было достаточно, чтобы понять, что они живут в антисанитарных условиях. А после того, как поступила информация о регулярной гибели зверей, активистам удалось добиться закрытия учреждения. Но после этого ситуация стала еще хуже. Существуют строгие правила, регулирующие процесс закрытия зоопарков: их обитателям предварительно надо найти новые места. Однако владельцы Parque Zoologico Prudencio Navarro просто исчезли, оставив некоторых животных на произвол судьбы.
Посетив зоопарк с проверкой, зоозащитники обнаружили, что в вольерах по-прежнему остаются два медведя, тигр, четыре павиана, олень и другие звери. Ни смотрителей, ни ветеринаров рядом нет. Никто не меняет зверям воду, в которой размножаются опасные бактерии и комары. Не известно, кормит ли кто-то забытых животных, и, вероятно, они рискуют погибнуть от голода или попытаются совершить побег, а это, в свою очередь, угрожает местным жителям.
Экологи характеризуют состояние зоопарка как «хаотичную запущенность»: тигр то мечется возле стекла в запертом вольере, не находя себе места, то вырывает пастью траву, растущую у подножья дерева. Обращение активистов к городским властям сперва не дало результата: они лишь запретили проводить съемку и заперли ворота, которые с момента прекращения деятельности зоопарка оставались открытыми. Между тем зоопарк не работает уже два месяца, и с каждым днем положение зверей только ухудшается.
В 2003 году в Андалусии было принято два закона, направленных на защиту животных, в том числе содержащихся в зоопарках. Зоозащитники, ссылаясь на это, обратились в государственную природоохранную организацию Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. То ли благодаря этому, то ли благодаря широкому освещению ситуации в мировых СМИ, активисты добились своего: испанские источники сообщают о соглашении, достигнутом между ассоциацией Animals Feel и городским советом – животных начнут эвакуировать уже на этой неделе. Их обещают перевезти в разные места в Испании, где обитателям закрытого зоопарка обеспечат надлежащий уход и восстановление после пережитого. Первыми на новое место жительства перевезут девять ланей.
Сейчас ворота зоопарка вновь открыты для посетителей и активистов, желающих следить за состоянием животных.
Посмотрите, как были спасены обитатели другого страшного зоопарка.
Посетив зоопарк с проверкой, зоозащитники обнаружили, что в вольерах по-прежнему остаются два медведя, тигр, четыре павиана, олень и другие звери. Ни смотрителей, ни ветеринаров рядом нет. Никто не меняет зверям воду, в которой размножаются опасные бактерии и комары. Не известно, кормит ли кто-то забытых животных, и, вероятно, они рискуют погибнуть от голода или попытаются совершить побег, а это, в свою очередь, угрожает местным жителям.
Экологи характеризуют состояние зоопарка как «хаотичную запущенность»: тигр то мечется возле стекла в запертом вольере, не находя себе места, то вырывает пастью траву, растущую у подножья дерева. Обращение активистов к городским властям сперва не дало результата: они лишь запретили проводить съемку и заперли ворота, которые с момента прекращения деятельности зоопарка оставались открытыми. Между тем зоопарк не работает уже два месяца, и с каждым днем положение зверей только ухудшается.
В 2003 году в Андалусии было принято два закона, направленных на защиту животных, в том числе содержащихся в зоопарках. Зоозащитники, ссылаясь на это, обратились в государственную природоохранную организацию Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. То ли благодаря этому, то ли благодаря широкому освещению ситуации в мировых СМИ, активисты добились своего: испанские источники сообщают о соглашении, достигнутом между ассоциацией Animals Feel и городским советом – животных начнут эвакуировать уже на этой неделе. Их обещают перевезти в разные места в Испании, где обитателям закрытого зоопарка обеспечат надлежащий уход и восстановление после пережитого. Первыми на новое место жительства перевезут девять ланей.
Сейчас ворота зоопарка вновь открыты для посетителей и активистов, желающих следить за состоянием животных.
Посмотрите, как были спасены обитатели другого страшного зоопарка.