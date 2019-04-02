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Как спасли шестерых слонят, застрявших в грязи: видео
В природном парке на северо-востоке Таиланда шесть слонят не могли самостоятельно выбраться из глубокой ямы с грязью.
Анастасия Баринова
2 апреля 2019 в 19:21
27 марта рейнджеры парка Thap Lan в тайской провинции Прачинбури во время обхода территории заметили шесть слонят, застрявших в яме с грязью. Животные явно провели там немало времени и не могли самостоятельно выбраться из ямы со скользкими отвесными краями. Тогда группа людей разделилась: одни отправились на базу, чтобы организовать спасательную операцию, а другие остались со слонятами на всю ночь.
Подмога подоспела на следующий день: рейнджеры принесли лопаты и принялись раскапывать яму, формируя более пологие склоны. На это ушло четыре часа. Все это время неподалеку бродили взрослые особи – вероятно, малыши отбились от их группы.
Рейнджеры кричали «Давай! Давай», подбадривая слонят. Наконец все они смогли покинуть яму. Один детеныш ненадолго задержался, повернулся к людям, будто бы благодаря их, а затем тоже скрылся среди деревьев.
Слоны являются символом и национальным достоянием Таиланда, но их участь плачевна. Популяция сильно сократилась из-за уничтожения среды обитания, и животным приходится выходить к людям – в частности, разоряя сельскохозяйственные угодья. Фермеры обороняются от слонов, а те, в свою очередь, все чаще проявляют агрессию. Остановить этот замкнутый круг можно только реализацией целенаправленной программы по возвращению слонам их лесов, но сельское хозяйство остаётся важной отраслью экономики страны.
Узнайте о главных угрозах слонам в Африке.
Подмога подоспела на следующий день: рейнджеры принесли лопаты и принялись раскапывать яму, формируя более пологие склоны. На это ушло четыре часа. Все это время неподалеку бродили взрослые особи – вероятно, малыши отбились от их группы.
Рейнджеры кричали «Давай! Давай», подбадривая слонят. Наконец все они смогли покинуть яму. Один детеныш ненадолго задержался, повернулся к людям, будто бы благодаря их, а затем тоже скрылся среди деревьев.
Слоны являются символом и национальным достоянием Таиланда, но их участь плачевна. Популяция сильно сократилась из-за уничтожения среды обитания, и животным приходится выходить к людям – в частности, разоряя сельскохозяйственные угодья. Фермеры обороняются от слонов, а те, в свою очередь, все чаще проявляют агрессию. Остановить этот замкнутый круг можно только реализацией целенаправленной программы по возвращению слонам их лесов, но сельское хозяйство остаётся важной отраслью экономики страны.
Узнайте о главных угрозах слонам в Африке.