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Гигантская волна чуть не накрыла туристов после обрушения ледника: видео
Все находившиеся в опасной зоне успели избежать опасности.
Анастасия Баринова
2 апреля 2019 в 16:50
Эксперты отмечают, что подобные происшествия представляют серьезную опасность для людей и на берегу, и в море. Известны случаи, когда волны после обвала льда переворачивали суда с туристами. Однако автор видео, гид турфирмы Háfjall Стефан Мантлер (Stephen Mantler) поясняет, что туристы были проинструктированы о действиях в случае подобного развития событий, поэтому жертв удалось избежать. По его словам, люди были взволнованы (еще бы, когда тебя вот-вот может настигнуть гигантская ледяная волна), но не испугались.
Брейдамеркюрйёкюдль входит в состав крупной ледниковой лагуны Йёкюльсаурлоун (Jökulsárlón). Он относится к выводным ледникам: это быстро движущийся поток льда, залегающий в скальных долинах. При впадении в морские бассейны выводные ледники питают шельфовые или же распадаются на айсберги. Ранее на странице Háfjall было размещено снятое с дрона видео, показывающее весь масштаб обрушения ледника в море.
Послушайте, как поет ледник.