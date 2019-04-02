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Полный желудок пластика: как погибла беременная самка кита?
На побережье итальянского острова Сардиния нашли мертвой беременную самку кита.
Анастасия Баринова
2 апреля 2019 в 12:57
Катастрофическое влияние пластика на природу широко известно, и новое доказательство этого обнаружено близ острова Сардиния: на побережье фешенебельного курорта Порто-Черво была найдена мертвая самка кашалота длиной 8 метров. Она носила детеныша, который также не выжил: в желудке матери находилось 22 килограмма пластмассовых отходов. Среди них – пакеты, трубки, рыболовные сети, упаковка от стирального порошка и другие предметы.
Точную причину смерти ветеринары назовут после гистологических и токсикологических исследований, но они уже сейчас не сомневаются, что гибель животного наступила из-за загрязнения желудка.
Министр окружающей среды Италии Серджо Коста отметил, что еще недавно люди «беззаботно наслаждались удобством одноразовых предметов», но теперь приходится расплачиваться за это. И в первую очередь, вопреки справедливости, «расплачиваются животные».
Точную причину смерти ветеринары назовут после гистологических и токсикологических исследований, но они уже сейчас не сомневаются, что гибель животного наступила из-за загрязнения желудка.
Министр окружающей среды Италии Серджо Коста отметил, что еще недавно люди «беззаботно наслаждались удобством одноразовых предметов», но теперь приходится расплачиваться за это. И в первую очередь, вопреки справедливости, «расплачиваются животные».
«Италия будет одной из первых стран, которая защитит окружающую среду от одноразового пластика», – Серджо Коста.Ранее Европейский парламент одобрил законопроект, согласно которому к 2021 году из свободной продажи будут выведены пакеты, соломинки, ватные палочки и другие одноразовые предметы из пластика.