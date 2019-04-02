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Первое свидание лягушек Ромео и Джульетты: видео
Одинокий самец лягушки Ромео 10 лет ждал свою возлюбленную. И теперь они наконец встретились!
Анастасия Крутикова
2 апреля 2019 в 12:15
одиноком Ромео – самец лягушки из рода андские свистуны (Telmatobius yuracare). Он больше десяти лет прожил в одном из природоохранных центров Боливии и даже регистрировался на сайте знакомств, чтобы найти себе возлюбленную – но и там его призывы оставались безответными. Долгое время Ромео считался последним представителем своего вида.
В январе биологи наконец нашли для него подругу в глубине влажных тропических лесов, и некоторое время она провела на карантине, чтобы ученые убедились в том, что самка – которую, естественно, нарекли Джульеттой – здорова и адаптировалась к новым условиям.
В начале марта работники природоохранного центра подселили Джульетту в аквариум к самцу – по их словам, когда речь идет о сохранении целого вида, сложно медлить перед тем, как начать жить вместе. Ромео встретил свою возлюбленную тепло – он делился с ней своими червяками, следовал за самкой по пятам и впервые за несколько лет показал признаки того, что готов к спариванию.
Правда, пока паре не удается занять принять позу, необходимую для оплодотворения икринок – она называется амплексус. Первая попытка случилась в их первую же встречу, и лягушки оставались в амплексусе около 15 минут. Но для того, чтобы достичь цели, иногда самцу приходится оставаться в таком положении гораздо больше – некоторые виды лягушек могут проводить так несколько недель или даже месяцев, так что работником центра остается только наблюдать за развитием событий. И заботиться о состоянии Ромео – находясь в позиции амплексуса, самец перестает двигаться и может значительно потерять в весе из-за вынужденного голодания.
Первое свидание лягушек Telmatobius yuracare запечатлели на трогательном видео:
Эксперты отмечают, что им пока немногое известно о том, как размножается данный вид: как долго самец и самка должны находиться в амплексусе, как долго выводятся головастики и сколько может быть икринок. Кроме того, они обнаружили, что в присутствии Джульетты Ромео совершает нехарактерные движения, которых раньше за ним не замечалось — быстро шевелит пальцами на задних ногах. Есть предположение, что так самцы этих лягушек пытаются привлечь и впечатлить самок.
Кроме Джульетты, в январской экспедиции ученые обнаружили еще несколько представителей вида Telmatobius yuracare – сейчас они также прошли карантин и экоактивисты надеются, что эти лягушки тоже послужат увеличению популяции редких амфибий.
Почитайте, как выражается любовь и страсть у восточноафриканских древесных лягушек. Другие интересные материалы от National Geographic Россия и National Geographic Traveler можно также читать в нашем канале в «Яндекс-Дзене» – присоединяйтесь!
В январе биологи наконец нашли для него подругу в глубине влажных тропических лесов, и некоторое время она провела на карантине, чтобы ученые убедились в том, что самка – которую, естественно, нарекли Джульеттой – здорова и адаптировалась к новым условиям.
В начале марта работники природоохранного центра подселили Джульетту в аквариум к самцу – по их словам, когда речь идет о сохранении целого вида, сложно медлить перед тем, как начать жить вместе. Ромео встретил свою возлюбленную тепло – он делился с ней своими червяками, следовал за самкой по пятам и впервые за несколько лет показал признаки того, что готов к спариванию.
Правда, пока паре не удается занять принять позу, необходимую для оплодотворения икринок – она называется амплексус. Первая попытка случилась в их первую же встречу, и лягушки оставались в амплексусе около 15 минут. Но для того, чтобы достичь цели, иногда самцу приходится оставаться в таком положении гораздо больше – некоторые виды лягушек могут проводить так несколько недель или даже месяцев, так что работником центра остается только наблюдать за развитием событий. И заботиться о состоянии Ромео – находясь в позиции амплексуса, самец перестает двигаться и может значительно потерять в весе из-за вынужденного голодания.
Первое свидание лягушек Telmatobius yuracare запечатлели на трогательном видео:
Эксперты отмечают, что им пока немногое известно о том, как размножается данный вид: как долго самец и самка должны находиться в амплексусе, как долго выводятся головастики и сколько может быть икринок. Кроме того, они обнаружили, что в присутствии Джульетты Ромео совершает нехарактерные движения, которых раньше за ним не замечалось — быстро шевелит пальцами на задних ногах. Есть предположение, что так самцы этих лягушек пытаются привлечь и впечатлить самок.
Кроме Джульетты, в январской экспедиции ученые обнаружили еще несколько представителей вида Telmatobius yuracare – сейчас они также прошли карантин и экоактивисты надеются, что эти лягушки тоже послужат увеличению популяции редких амфибий.
Почитайте, как выражается любовь и страсть у восточноафриканских древесных лягушек. Другие интересные материалы от National Geographic Россия и National Geographic Traveler можно также читать в нашем канале в «Яндекс-Дзене» – присоединяйтесь!