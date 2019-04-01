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В Германии прекратила работу последняя звероферма
Германия приняла закон о закрытии пушных звероферм в июне 2017 года.
Анастасия Баринова
1 апреля 2019 в 14:46
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С 1994 года – момента основания организации PETA Deutschland – ее активисты выступали за запрет пушного звероводства в стране. Только спустя два десятилетия их голоса были услышаны: в 2017 году в Германии был принят закон о закрытии всех немецких звероферм. К тому времени здесь оставалось 6 подобных предприятий – остальные сами прекратили свое существовании под давлением общественного мнения, протестов и широких антимеховых рекламных кампаний. Однако несколько звероферм продолжали сопротивляться новым веяниям – для прекращения их деятельности и был принят долгожданный закон.
Защитники животных поясняют, что коммерческое понятие «натуральный мех» должно уйти в прошлое: мех натурален лишь на теле зверя. Для того, чтобы произвести из него одежду или другие вещи, он должен быть снят с животного – мертвого или, нередко, живого. Именно на пушных зверофермах это делается самым жестоким образом, а сами животные с рождения и до своей гибели содержатся в неподобающих условиях.
К 2019 году почти все немецкие меховые фермы закрылись, но одна – в городе Раден (нем. Rahden, Северный Рейн-Вестфалия) – не сдавалась. Закон позволял свернуть производство плавно, в период до 2022 года, и судя по всему, владельцы планировали извлечь напоследок как можно больше прибыли. До недавнего времени здесь содержалось около 4000 норок. Недавний рейд ответственной за контроль ситуации организации показал, что ферма опустела.
Однако активисты не уверены, что ферма прекратила свое существование: пока нет никакой информации о том, куда исчезли тысячи пушных зверей. Они лишь выражают надежду, что предприятие закрылось, а не переехало на новое место нелегально, и планируют держать ситуацию под контролем.
Узнайте о том, как не нужно спасать животных.
Защитники животных поясняют, что коммерческое понятие «натуральный мех» должно уйти в прошлое: мех натурален лишь на теле зверя. Для того, чтобы произвести из него одежду или другие вещи, он должен быть снят с животного – мертвого или, нередко, живого. Именно на пушных зверофермах это делается самым жестоким образом, а сами животные с рождения и до своей гибели содержатся в неподобающих условиях.
К 2019 году почти все немецкие меховые фермы закрылись, но одна – в городе Раден (нем. Rahden, Северный Рейн-Вестфалия) – не сдавалась. Закон позволял свернуть производство плавно, в период до 2022 года, и судя по всему, владельцы планировали извлечь напоследок как можно больше прибыли. До недавнего времени здесь содержалось около 4000 норок. Недавний рейд ответственной за контроль ситуации организации показал, что ферма опустела.
Однако активисты не уверены, что ферма прекратила свое существование: пока нет никакой информации о том, куда исчезли тысячи пушных зверей. Они лишь выражают надежду, что предприятие закрылось, а не переехало на новое место нелегально, и планируют держать ситуацию под контролем.
Узнайте о том, как не нужно спасать животных.