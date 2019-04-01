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В Англии пришлось изолировать сома, истребляющего уток
Охотника на пернатых заметили дети.
Анастасия Крутикова
1 апреля 2019 в 13:03
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Сома весом 25 фунтов (11,3 кг), который пристрастился к охоте на птиц, выловили представители агентства по охране окружающей среды в Англии. Сом обитал в искусственном озере, созданном возле торгового центра Lakeside в графстве Эссекс. Дети заметили, как крупная рыба охотилась на уток, плавающих на поверхности озера, и сообщили об этом администрации.
Сейчас сома переместили в закрытое изолированное озеро, где он сможет питаться другой рыбой и водорослями. Это решение было принято потому, что, по словам представителя агентства по охране окружающей среды, «инвазивные (пришлые) виды представляют серьезную угрозу для нашей местной дикой природы и обходятся экономике Великобритании в огромную сумму – 1,8 млрд фунтов стерлингов в год».
(Виновник суеты вокруг искусственного озера. Фото – ENVIRONMENT AGENCY)
Представитель агентства сообщил, что в будущем планируется устроить в озере соревнования по рыбной ловле, чтобы уменьшить популяцию инвазивных видов, угрожающих многообразию аборигенных видов, обитающих в этой небольшой экосистеме. Сом как раз является инвазивным видом для Великобритании.
Сомы нередко охотятся на представителей орнитофауны – водоплавающих или подбирающихся ближе всего к воде. Посмотрите, с какой легкостью эти большие рыбы ловят голубей и уток, незаметно подплывая к своим жертвам.
Посмотрите также, как другая рыба охотится на птицу.
Сейчас сома переместили в закрытое изолированное озеро, где он сможет питаться другой рыбой и водорослями. Это решение было принято потому, что, по словам представителя агентства по охране окружающей среды, «инвазивные (пришлые) виды представляют серьезную угрозу для нашей местной дикой природы и обходятся экономике Великобритании в огромную сумму – 1,8 млрд фунтов стерлингов в год».
(Виновник суеты вокруг искусственного озера. Фото – ENVIRONMENT AGENCY)
Представитель агентства сообщил, что в будущем планируется устроить в озере соревнования по рыбной ловле, чтобы уменьшить популяцию инвазивных видов, угрожающих многообразию аборигенных видов, обитающих в этой небольшой экосистеме. Сом как раз является инвазивным видом для Великобритании.
Сомы нередко охотятся на представителей орнитофауны – водоплавающих или подбирающихся ближе всего к воде. Посмотрите, с какой легкостью эти большие рыбы ловят голубей и уток, незаметно подплывая к своим жертвам.
Посмотрите также, как другая рыба охотится на птицу.