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Звери рыбачат в Окском заповеднике: видео
Самые разные представители заповедной фауны собрались у оттаявшей полыньи, чтобы полакомиться рыбкой.
Анастасия Крутикова
31 марта 2019 в 15:41
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Озера, которые находятся в ее поймах, бедны кислородом, а потому зимой там нередко случаются заморы рыбы – пресноводные обитатели гибнут от кислородного голодания. На запах полуживой и снулой рыбы приходят животные и слетаются птицы – не так уж часто получается без труда выловить рыбку из пруда! Фотоловушки, которые работали в обоих режимах – фото и видео – зафиксировали способы рыбалки заповедных жителей: кабана, выдры, лисы и многих других.
По словам работников заповедника, именно кабан облегчил доступ к рыбе для других зверей. «Кабан обходит озеро, «зондируя» рылом состояние льда и выбирая наиболее перспективные места для устройства лунок, – рассказывает Надежда Леонидовна Панкова, старший научный сотрудник заповедника. – Выбрав место, он расчищает его от снега и принимается вскрывать лед, используя, за неимением ледобура и пешни, универсальные кабаньи инструменты: копыта, рыло и клыки».
Рыба, почувствовав приток воздуха, устремляется к воде, и тут же попадает в пасть кабану, дополняя его желудевое меню. Ему остается только время от времени проверять лунки, как заправскому рыболову. Позже эти лунки и разрытые кабаном пропарины – места, где лед тоньше всего – и используются остальными хищниками в качестве накрытого стола.
Прибегает туда лиса – она обычно первая приходит к таким пропаринам, привлеченная запахом рыбы, пытаясь сломать лед самостоятельно, но часто ее сил на это не хватает. В этот раз, придя по кабаньей тропе «на все готовенькое», лиса выуживает рыбу, съедая часть на месте, а часть отправляясь прятать про запас. Прилетает и орлан-белохвост поживиться непривычной для этого сезона рыбкой – хотя ему с легкостью удается охотиться на нее летом, пикируя с воздуха к поверхности воды и хватая добычу когтистыми лапами, зимой лед не позволяет поймать даже маленькую щучку. Серая неясыть тоже появляется у полыньи, решив добавить витаминов в условиях нехватки своей привычной трапезы – мелких грызунов. Неудивительно наблюдать за выдрой, которая ловко ныряет за рыбой в полынью и выползает на льдину с заслуженной добычей в пасти. От спячки пробуждаются енотовидные собаки, почуяв весну, и тоже навещают рыбное место. Удачная рыбалка, ничего не скажешь!
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