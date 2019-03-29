402
0
Морской лев хватает дайвера за ласты: видео
Калифорнийские морские львы иногда бывают игривыми.
Анастасия Баринова
29 марта 2019 в 18:08
Швейцарский компьютерный специалист Пол Сигурсон (Pall Sigurdsson) увлекается подводным плаванием и нередко делает интересные видеозарисовки из жизни морских обитателей. Посмотрите, как червь-убийца ловит свою добычу:
А в прошлом сезоне Пол, ныряя в Мексике, привлек внимание калифорнийского морского льва (лат. Zalophus californianus): заинтересовавшись ластами водолаза, ушастый тюлень приступил к их детальному изучению. Сначала была покусана передняя часть, затем лев попытался перевернуть их, а после добрался до области пяток дайвера.
Свой видеоролик Пол назвал «RIP fins» – «Прощайте, ласты». «При создании этого видео пара ласт погибла»,– шутит автор. Он также уверен, что зверь не проявлял агрессии – вероятнее всего, он хотел поиграть, наслаждаясь неловкостью своего «партнера». И это объяснение вполне правдоподобно: морские львы, действительно, достаточно игривы и сообразительны, они любопытны, им нравится исследовать окружающий мир с помощью зубов и проверять его на прочность.
Узнайте о том, как человек может помочь морскому льву.
А в прошлом сезоне Пол, ныряя в Мексике, привлек внимание калифорнийского морского льва (лат. Zalophus californianus): заинтересовавшись ластами водолаза, ушастый тюлень приступил к их детальному изучению. Сначала была покусана передняя часть, затем лев попытался перевернуть их, а после добрался до области пяток дайвера.
Свой видеоролик Пол назвал «RIP fins» – «Прощайте, ласты». «При создании этого видео пара ласт погибла»,– шутит автор. Он также уверен, что зверь не проявлял агрессии – вероятнее всего, он хотел поиграть, наслаждаясь неловкостью своего «партнера». И это объяснение вполне правдоподобно: морские львы, действительно, достаточно игривы и сообразительны, они любопытны, им нравится исследовать окружающий мир с помощью зубов и проверять его на прочность.
Узнайте о том, как человек может помочь морскому льву.