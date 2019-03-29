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Разные звери спят в разных позах — почему?
Почему коровы во время отдыха лежат на животе, слоны укладываются на бок, а кенгуру — на спину?
Анастасия Баринова
29 марта 2019 в 16:45
Представители мира фауны предпочитают отдыхать в совершенно разных положениях, и биологи Цюрихского университета решили изучить причины их выбора. Они отталкивались от гипотезы о связи с пищеварительной системой. Так, для жвачных животных характерно наличие желудков с несколькими отсеками, а недостаточно переваренные кусочки сортируются при помощи гравитации. Для того, чтобы процесс усваивания проходил гладко, желудок не должен менять своего положения относительно силы тяжести независимо от того, какую позу принимает животное. По этой причине сытые коровы всегда лежат на животе и почти никогда – на боку.
Это правило предстояло подтвердить на других зверях, и ученые установили наблюдения за 250 млекопитающими в зоопарках. В общей сложности было выявлено свыше 30 тысяч различных фаз отдыха, что позволило найти новый ключевой фактор. Оказалось, что важную роль играет размер тела: крупные животные, за исключением жвачных с их необычными желудками, предпочитают положение на боку – оно наиболее удобно для ног. В то же время малыши с короткими ногами (например, капский даман) ложатся на живот. Общий вывод оказался следующим: чем короче расстояние от середины тела до земли, тем больше вероятность того, что зверь уляжется в этом положении.
Нашлись и исключения из правила: лошади отдыхают стоя, а верблюдовые (ламы и дромадеры), хоть и извергают часть содержимого желудка, как жвачные животные, но способны лежать и на боку. Среди травоядных боковое положение чаще всего выбирают слоны, но с возрастом им становится все сложнее подняться. В зоопарках для таких зверей делают насыпи из песка, а в дикой природе старые слоны отдыхают, опираясь на деревья.
В отличие от них, бегемоты сохраняют гибкость до самых преклонных лет, потому всегда отдыхают в боковом положении. Единственным исследованным животным, которое иногда лежит на спине, оказался большой рыжий кенгуру (лат. Macropus rufus): вероятно, это оптимальная позиция, при которой его гигантские задние лапы ему не мешают.
Узнайте, зависит ли скорость мочеиспускания от размера тела животного.
Это правило предстояло подтвердить на других зверях, и ученые установили наблюдения за 250 млекопитающими в зоопарках. В общей сложности было выявлено свыше 30 тысяч различных фаз отдыха, что позволило найти новый ключевой фактор. Оказалось, что важную роль играет размер тела: крупные животные, за исключением жвачных с их необычными желудками, предпочитают положение на боку – оно наиболее удобно для ног. В то же время малыши с короткими ногами (например, капский даман) ложатся на живот. Общий вывод оказался следующим: чем короче расстояние от середины тела до земли, тем больше вероятность того, что зверь уляжется в этом положении.
Нашлись и исключения из правила: лошади отдыхают стоя, а верблюдовые (ламы и дромадеры), хоть и извергают часть содержимого желудка, как жвачные животные, но способны лежать и на боку. Среди травоядных боковое положение чаще всего выбирают слоны, но с возрастом им становится все сложнее подняться. В зоопарках для таких зверей делают насыпи из песка, а в дикой природе старые слоны отдыхают, опираясь на деревья.
В отличие от них, бегемоты сохраняют гибкость до самых преклонных лет, потому всегда отдыхают в боковом положении. Единственным исследованным животным, которое иногда лежит на спине, оказался большой рыжий кенгуру (лат. Macropus rufus): вероятно, это оптимальная позиция, при которой его гигантские задние лапы ему не мешают.
Узнайте, зависит ли скорость мочеиспускания от размера тела животного.