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Кенгуровые крысы владеют фантастическими приемами против змей: видео
Эти грызуны избегают нападения змей с помощью своей быстрой реакции и комбинации мощных уклончивых прыжков и ударов в воздухе.
Анастасия Баринова
29 марта 2019 в 15:39
«Суперспособности» кенгуровых прыгунов (лат. Dipodomys) ученым известны давно: этот североамериканский грызун способен в прыжке подняться на высоту более двух метров, развивая скорость до 10 км/ч. При этом «в полете» он может не только менять направление движения, но и замирать. Все эти приемы делают животное сложной мишенью для хищников.
Рулон Кларк (Rulon Clark) из Университета штата Калифорния в Сан-Диего вместе с коллегами изучает поведение кенгуровых прыгунов на протяжении нескольких последних лет. Биологам уже удалось выяснить, что грызуну хватает всего 100 миллисекунд для того, чтобы уклониться от стремительной атаки рептилии. В следующей серии экспериментов ученые рассмотрели механизмы взаимодействия детальнее.
В течение их наблюдений 13 гремучников (лат. Crotalus cerastes) пытались поймать прыгунов, и охота была записана на видео. В общей сложности змеи нанесли 32 броска, в половине случаев (15) сумев укусить грызуна. Проанализировав 17 неудачных попыток змей ухватить добычу, наблюдатели установили, что 11 бросков были идеально точными – они моментально поразили бы любую другую жертву. Однако кенгуровые прыгуны прямо в воздухе меняли свою траекторию, при этом скорость реакции не превышала 62 миллисекунд.
Для более сложной комбинации приемов – кенгуровая крыса падает на землю, мощными задними ногами отталкивает змею и с помощью хвоста переворачивается и подпрыгивает – животному потребовалось всего 250 миллисекунд.
В трех случаях змея сама теряла интерес к добыче после укуса, но все остальные укушенные прыгуны продолжали сражаться до последнего, и им удавалось успешно отбиться от врага. Правда, в половине случаев яд все же сделал свое дело, и грызуны погибли.
Посмотрите, как змея сражается со сколопендрой.
Рулон Кларк (Rulon Clark) из Университета штата Калифорния в Сан-Диего вместе с коллегами изучает поведение кенгуровых прыгунов на протяжении нескольких последних лет. Биологам уже удалось выяснить, что грызуну хватает всего 100 миллисекунд для того, чтобы уклониться от стремительной атаки рептилии. В следующей серии экспериментов ученые рассмотрели механизмы взаимодействия детальнее.
В течение их наблюдений 13 гремучников (лат. Crotalus cerastes) пытались поймать прыгунов, и охота была записана на видео. В общей сложности змеи нанесли 32 броска, в половине случаев (15) сумев укусить грызуна. Проанализировав 17 неудачных попыток змей ухватить добычу, наблюдатели установили, что 11 бросков были идеально точными – они моментально поразили бы любую другую жертву. Однако кенгуровые прыгуны прямо в воздухе меняли свою траекторию, при этом скорость реакции не превышала 62 миллисекунд.
Для более сложной комбинации приемов – кенгуровая крыса падает на землю, мощными задними ногами отталкивает змею и с помощью хвоста переворачивается и подпрыгивает – животному потребовалось всего 250 миллисекунд.
В трех случаях змея сама теряла интерес к добыче после укуса, но все остальные укушенные прыгуны продолжали сражаться до последнего, и им удавалось успешно отбиться от врага. Правда, в половине случаев яд все же сделал свое дело, и грызуны погибли.
Посмотрите, как змея сражается со сколопендрой.