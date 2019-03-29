Природа

Новорожденные выдрята в американском зоопарке: фото и видео

Пока малыши слишком малы, чтобы появляться на людях, так что за ними наблюдают с помощью скрытой камеры.
Анастасия Крутикова
29 марта 2019 в 13:54
  • Новорожденные выдрята в американском зоопарке: фото и видео
    Фото: Animal Keeper Allison Barr
В марте пара канадских речных выдр (лат. Lontra canadensis) зоопарка Woodland Park Zoo в Сиэтле (Вашингтон) стала счастливыми родителями: у развитой не по годам, стремительной и довольно вспыльчивой самки по имени Валькирия (которое отлично ей подходит) и самца Зигги родились четверо детенышей. Для новоиспеченных пятилетних родителей это первое потомство. 

Пока щенки совсем маленькие, и проводят все время в уютном логове выдр, закрытом от чужих взглядов, прижавшись к боку матери и свернувшись в маленькие пушистые клубочки во время сна. Только скрытая камера в их норе позволяет сотрудникам зоопарка внимательно следить за семьей водоплавающих куньих. 

«Мы хотим убедиться, что Валькирия обеспечивает каждому детенышу необходимый уход, ведь она пока мама-новичок», – отмечают в зоопарке, – «Но мы рады сообщить, что у каждого щенка можно заметить полный животик, а это значит, что она хорошо кормит их грудью и ведет себя как заботливая мать». 


Команда ветеринаров зоопарка провела быстрый осмотр новорожденных и объявила, что щенки (два самца и две самки) отлично себя чувствуют и весят от 300 до 550 граммов каждый. Они откроют глазки в месячном возрасте, а пока беспомощно ищут защиты, тепла и заботы у теплого бока своей матери. 

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 Отец Зигги делает ровно то, что и должен делать папа-выдра – старается держаться подальше, позволяя Валькирии провести с детьми время наедине. В дикой природе самцы не принимают участия в воспитании потомства – это связано с тем, что речные выдры являются территориальными животными, ведущими одиночный образ жизни (за исключением брачного периода). 

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Валькирию и Зигги познакомили еще в 2015 году в рамках программы Ассоциации зоопарков и аквариумов по поддержанию здоровой популяции речных выдр. Сперва независимая и раздражительная самка дала жестокий отпор своему ухажеру, ясно дав понять, что не собирается уступать ему свою территорию. Однако со временем она начала проявлять признаки интереса к Зигги, и теперь они прекрасно ладят. 

Посмотрите на недовольных новорожденных выдр из другого американского зоопарка

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