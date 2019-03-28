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Мини-лягушки: новый род найден на Мадагаскаре
Мозг такой амфибии может поместиться на кончике булавки!
Анастасия Баринова
28 марта 2019 в 19:27
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Учёные из немецкого Университета Людвига-Максимилиана нашли на Мадагаскаре пять неизвестных ранее видов лягушек. Трёх из них выделили в новый род с говорящим названием Mini. При в этом в названиях видов биологи изящно обыграли слова «минимум», «миниатюра» и «малюсенький»: лягушки официально называются Mini mum, Mini ature и Mini scule.
Самые крохотные – Mini mum и Mini scule – достигают в длину 8-11 мм (самцы мельче самок), самые «крупные», Mini ature, вырастают максимум до 15 мм. Их мозг сопоставим по размерам с булавочной головкой.
А пару других новых видов включили в рода Rhombophryne и Anodonthyla. Вместе с новым представителем род Rhombophryne теперь насчитывает 23 вида. Они также не отличаются величиной: в среднем длина их тела около 12 мм. Правда, в отличие от других мини-лягушек, у этих куда слабее выражен педоморфизм (то есть «детские» черты – непропорционально большие головы или глаза). Вновь открытая 11-миллиметровая Anodonthyla чуть больше остальных известных видов своей группы.
Все найденные лягушки – не самые маленькие на свете: это звание удерживает 7,7-мм гвинейская кроха Paedophryne amauensis.
Все пять новых лягушек относятся к эндемичному для Мадагаскара подсемейству изменчивые узкороты, насчитывающему больше сотни видов. А всего на острове живет более 350 видов лягушек: это самое большое разнообразие этих амфибий на квадратный километр во всем мире. Посмотрите на миниатюрных лягушек из Индии.
Самые крохотные – Mini mum и Mini scule – достигают в длину 8-11 мм (самцы мельче самок), самые «крупные», Mini ature, вырастают максимум до 15 мм. Их мозг сопоставим по размерам с булавочной головкой.
А пару других новых видов включили в рода Rhombophryne и Anodonthyla. Вместе с новым представителем род Rhombophryne теперь насчитывает 23 вида. Они также не отличаются величиной: в среднем длина их тела около 12 мм. Правда, в отличие от других мини-лягушек, у этих куда слабее выражен педоморфизм (то есть «детские» черты – непропорционально большие головы или глаза). Вновь открытая 11-миллиметровая Anodonthyla чуть больше остальных известных видов своей группы.
Все найденные лягушки – не самые маленькие на свете: это звание удерживает 7,7-мм гвинейская кроха Paedophryne amauensis.
Все пять новых лягушек относятся к эндемичному для Мадагаскара подсемейству изменчивые узкороты, насчитывающему больше сотни видов. А всего на острове живет более 350 видов лягушек: это самое большое разнообразие этих амфибий на квадратный километр во всем мире. Посмотрите на миниатюрных лягушек из Индии.